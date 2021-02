Phương án bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán

Sáng 9-2, Cục Cảnh sát giao thông - C08 (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã xây dựng phương án bố trí lực lượng để thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.







Mục đích của phương án để chủ động nắm tình hình, đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm TTATGT, phối hợp triển khai các phương án phòng ngừa, giải quyết ủn tắc giao thông (UTGT), dẫn đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội, TPHCM dịp trước, trong và sau nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Đối với địa bàn TP Hà Nội, bố trí 5 tổ công tác, do Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của C08 làm tổ trưởng, cùng các tổ viên. Các tổ công tác này sẽ nắm hình, đôn đốc công tác bảo đảm TTATGT, chống UTGT khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Hà Nội, tuyến quốc lộ 1, cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, tuyến vành đai 3 trên cao, khu vực bến xe Giáp Bát, các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Hai Bà Trưng.



Tại TPHCM, bố trí 1 tổ công tác. Tổ công tác sẽ thực hiện các nội dung của phương án này trên địa bàn TPHCM và các địa phương giáp ranh.



Ngoài ra, PC08 Công an các tỉnh giáp ranh thành phố Hà Nội, TPHCM chủ động bố trí lực lượng, phương tiện phổi hợp với PC08 Công an Hà Nội, TPHCM và các đơn vị thuộc Cục triển khai công tác phân luồng phòng ngừa, giải quyết ủn tắc giao thông khi có yêu cầu, chỉ đạo.



C08 bố trí lực lượng trực tiếp năm tình hình TTATGT tại các địa bàn được phân công; nắm tình hình thông qua các tin bài phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng (tập trung kênh VOV giao thông), phản ánh của quần chúng nhân dân và báo cáo của PC08 Công an các địa phương.



Tổ chức lực lượng chi đạo, hướng dẫn, đôn đốc lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng, chống UTGT tại TP Hà Nội và TPHCM trong dịp nghỉ lễ (tập trung vào các khu vực, tuyến đường có khả năng xảy ra ùn tắc giao thông cao như: Các nút, tuyển giao thông có lưu lượng phương tiện cao, khu vực cửa ngõ, tuyến cao tốc, quốc lộ ra vào thành phố Hà Nội, TPHCM các tuyến trục chính xuyên tâm.



Các tuyến ra, vào sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, khu vực nhà ga, bến xe, các điểm vui chơi giải trí công cộng địa điểm tổ chức các sự kiện chào mừng (bắn pháo hoa, triển lãm), các trạm thu phí BOT các vụ việc phức tạp xảy ra liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông)...



Đôn đốc việc triển khai phương án bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chi huy, điều khiển giao thông theo chi đạo của Công an các địa phương và phương án phối hợp phân luồng tử xa, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực TP Hà Nội, TPHCM và các địa phương giáp ranh.



Khi xảy ra UTGT hoặc ùn ứ giao thông, các tổ công tác bố tri lực lượng trực tiếp phối hợp với các đơn vị địa phương chỉ huy, điều khiến phân luồng giao thông, giải quyết kịp thời không để xảy ra UTGT nghiêm trọng, kéo dài.



Thường xuyên báo cáo trực ban Cục về tinh hinh TTATGT, UTGT trên tuyến; đề xuất lãnh đạo Cục trực, huy động lực lượng để phối hợp với các đơn vị thuộc Phòng 8, PC08 địa phương phối hợp hướng dẫn, phân luồng giao thông khi xảy ra UTGT kéo dài và tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng.



Thời gian thực hiện từ ngày 6-2 đến hết ngày 18-2.

Theo ĐỖ TRUNG (SGGPO)