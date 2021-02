Phát hiện chiếc tàu "lạ" chở 71 kiện hàng trôi tự do trên biển

Trong lúc đánh bắt hải sản, ngư dân tỉnh Bình Định đã phát hiện một tàu hàng đang trôi dạt trong tình trạng không có người điều khiển.





Ngày 19-2, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã phát thông báo rộng rãi để tìm chủ sở hữu của một tàu vỏ sắt trôi dạt trên biển.





Tàu hàng trôi tự do trên biển được ngư dân Bình Định phát hiện



Theo đó, tàu vỏ sắt này dạng tàu vận tải, không có tên tàu, không có số hiệu (dài 31,9 m, rộng 6,8 m, chiều cao thân tàu 2 m), thân tàu sơn màu xám, ca bin sơn màu xanh. Bên trong hầm hàng của tàu có tổng cộng 71 kiện hàng có đặc điểm, kích thước giống nhau, trong đó có 1 kiện hàng bị rách bên trong chứa nhiều quần áo cũ.



Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông báo theo quy định, chủ sở hữu tài sản hoặc người đại diện hợp pháp không liên hệ với cơ quan ra thông báo (liên hệ thông qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định), UBND tỉnh Bình Định sẽ xử lý tàu và hàng hóa nói trên theo quy định của pháp luật.



Trước đó, chiều 23-1, trong lúc đánh bắt, ngư dân trên tàu cá BĐ 94323 TS của ông Phan Thanh Xuân (ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) phát hiện tàu vỏ sắt nói trên không có người điều khiển, trôi dạt tự do trên biển nên đã đưa vào neo đậu an toàn trên khu vực biển tỉnh Bình Định.



Sau đó, chủ tàu đã báo cáo vụ việc về tàu vỏ sắt nói trên với Đồn Biên phòng Mỹ An (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định) để xử lý theo quy định.



Theo Đức Anh (NLĐO)