Một nén tâm nhang cho thiếu tá Vi Văn Luân

Trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng khác nhau hy sinh. Ngày 6.2, thiếu tá Vi Văn Luân đã ra đi, để lại bao nỗi đau trong người thân, đồng đội.



Gia đình đang làm lễ tang cho Thiếu tá Vi Văn Luân hy sinh khi vây bắt tội phạm ma túy. Ảnh: Đ.T





Ngày 6.2, một nhóm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy di chuyển từ bản Tà Cóm (xã Trung Lý) đi bản Mau (xã Mường Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) tiêu thụ. Biết được vụ mua bán này, một tổ công tác gồm 5 đồng chí thuộc Công an huyện Mường Lát tổ chức mật phục.



Trận đấu súng xảy ra, thiếu tá Vi Văn Luân (40 tuổi, Công an viên xã Pù Nhi) bị thương nặng và hy sinh.



Cuộc chiến chống tội phạm ma túy luôn khó khăn, nguy hiểm. Bọn tội phạm biết được bị bắt là đối diện mức án rất nặng, cho nên chúng chống trả theo kiểu "tử chiến".



Nhận nhiệm vụ đi bắt tội phạm ma túy là đi vào một trận sinh tử, nhưng cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng công an, biên phòng luôn sẵn sàng.



Để lọt ma túy qua biên giới vào Việt Nam, lọt vào thị trường tiêu thụ, thì biết bao nhiêu con người rơi vào vòng xoáy tệ nạn. Nhiều thanh niên hư hỏng, nhiều gia đình tan nát, nhiều thảm cảnh xảy ra do hậu quả của ma túy.



Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm từng nói, "tội phạm ma tuý là tội phạm của các loại tội phạm”, nên đã tập trung chỉ đạo rất quyết liệt đấu tranh với tội phạm này.



Ma túy còn trên thị trường thì còn gây ra tội ác, không chỉ là hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, mà còn gây ra nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Nghiện ma túy dẫn đến cướp bóc, lừa đảo, trấn lột, làm tay sai đòi nợ thuê. Khi đã thiếu thuốc, con nghiện sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả gây tội ác, để có tiền chích hút ma túy.



Cho nên, ngăn chặn tội phạm ma túy là ngăn chặn tội ác, là đem đến sự bình yên, hạnh phúc cho người dân, là bớt đi mối đe dọa về sự bất an cho xã hội. Đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì ý nghĩa lớn lao này.



Thiếu tá Vi Văn Luân, mới 40 tuổi, đã hy sinh khi vây bắt tội phạm ma túy. Những ngày Tết Nguyên đán, mọi gia đình đoàn tụ, quây quần đầm ấm. Còn riêng gia đình thiếu tá Vi Văn Luân, là một cuộc chia ly đầy nước mắt, một sự mất mát quá lớn, quá đau buồn.



Xin thắp một nén tâm nhang, và xin chia sẻ nỗi đau với gia đình thiếu tá Vi Văn Luân.



Và để nhắc nhớ rằng, để có sự bình yên cho mỗi người chúng ta, thì hằng giờ hằng phút ở vùng núi non hiểm trở, nơi biên giới xa xôi, có nhiều cán bộ, chiến sĩ đối mặt với nhiều loại tội phạm nguy hiểm, trong đó có tội phạm ma túy.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/mot-nen-tam-nhang-cho-thieu-ta-vi-van-luan-878714.ldo



Theo Lê Thanh Phong (LĐO)