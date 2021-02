(GLO)- Chiều 25-2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình truyền hình trực tuyến lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.





Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy Ban quốc gia về Chính phủ điện tử; Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các doanh nghiệp và tập đoàn liên quan.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Gia Lai là đồng chí Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Các đại biểu dự chương trình truyền hình trực tuyến tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lê Ánh



Báo cáo đánh giá quá trình thực hiện 2 hệ thống nêu rõ: Thời gian qua, Bộ Công an đã rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư trên toàn quốc với 17 trường thông tin theo quy định tại Luật Căn cươc công dân. Đồng thời gấp rút triển khai nhiều giải pháp bảo đảm thông tin dân cư chính xác, cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.

Theo thống kê, đến hết tháng 1-2021, Bộ Công an đã thu thập được hơn 86 triệu phiếu và nhập được hơn 81 triệu phiếu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Riêng tại tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 21-2-2021, lực lượng Công an đã tiến hành thu nhận được 2.642 hồ sơ cấp căn cước công dân và được Bộ Công an sản xuất, cấp trả 222 thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử.



Hai dự án trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước và phục vụ phòng-chống, đấu tranh với tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự.



LÊ ÁNH