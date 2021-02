Hơn 30.000 ca khám và cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, có 140 ca tử vong

Trong số hơn 30.000 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông đã có 140 trường hợp tử vong trong 4 ngày nghỉ Tết Tân Sửu đầu tiên, nhiều hơn so với Tết năm ngoái; có 2.778 ca cấp cứu do tai nạn đánh nhau, trong đó 7 ca tử vong.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết theo báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc đến ngày 14-2 (mùng 3 Tết), tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở y tế là 85.116 bệnh nhân.

Bệnh nhân khám cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Các cơ sở khám chữa bệnh đã khám, cấp cứu cho 44.654 bệnh nhân, tăng 6,3% so với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020, nhập viện điều trị nội trú 23.683 bệnh nhân (chiếm 60%) giảm 15%. Các bác sĩ đã làm thủ tục chuyển viện 2.478 bệnh nhân, thực hiện 1.247 ca phẫu thuật cấp cứu; đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 3.420 trẻ chào đời và cho xuất viện 12.360 bệnh nhân điều trị khỏi về nhà ăn Tết.

Báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng cho biết trong 4 ngày Tết Tân Sửu 2021 (từ 29 đến mùng 2 Tết) đã có 30.507 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 17,6% so với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020.

Số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông chiếm 24,3% trong tổng số khám, cấp cứu chung. Trong đó 11.497 trường hợp phải nhập viện điều trị chiếm 37,7% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm 8,4% so với cùng kỳ Tết Canh Tý. Đã có 140 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, nhiều hơn 13 ca so với cùng kỳ Tết Canh Tý 2020.

Tính trong 4 ngày nghỉ Tết Tân Sửu đầu tiên đã có 2.778 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, trong số đó 1.173 ca phải nhập viện điều trị, theo dõi và đã có 7 trường hợp tử vong.

Cũng trong thời gian này, có tổng cộng 6.770 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 7,5% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 5 trường hợp đã tử vong.