Hải Dương: Khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm

Ngày 22/2, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người,” xảy ra tại số 15 Trần Sùng Dĩnh, khu 14, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương.



Theo thông tin ban đầu, trong thời gian từ 1-15/2, bà N.T.T (sinh năm 1969, trú tại 15 Trần Sùng Dĩnh, khu 14, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương) là người nghi mắc COVID-19 nhưng không thực hiện đúng các quy định, công tác khai báo y tế và phòng, chống dịch, có dấu hiệu làm lây lan dịch bệnh cho ông M.Q.H, cháu M.N.M và bà V.T.C cùng trú tại số 15 Trần Sùng Dĩnh; đồng thời làm khu vực cư trú của những người nói trên bị phong tỏa, cách ly gây thiệt hại đến kinh tế của địa phương.



Điều này có dấu hiệu tội phạm làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người, theo quy định tại khoản 1, Điều 240, Bộ luật Hình sự.



Theo Cơ quan điều tra, trước đó, bà N.T.T đã đến khu vực có dịch COVID-19 là Hội người mù thành phố Hải Dương, tiếp xúc trực tiếp với người đã được xác định mắc COVID-19 là P.T.H.



Qua xác minh, bà N.T.T đã biết được thông tin P.T.H. dương tính với SARS-CoV-2 . Trong thời gian diễn ra dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố Hải Dương, phường Hải Tân và khu dân cư đều đã tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh về tình hình dịch bệnh và yêu cầu người dân khai báo y tế.



Từ ngày 3/2, bà T. có dấu hiệu ho, sốt, mệt mỏi, đi mua thuốc uống không đỡ, nghi ngờ mắc COVID-19 nên đã cùng chồng tự đi xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương.



Đến ngày 11/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương thông báo cho ông M.Q.H về việc bà T. nghi ngờ mắc COVID-19 và yêu cầu ở nhà để lấy mẫu xét nghiệm lần 2.



Ngày 14/2, Trung tâm đã lấy mẫu xét nghiệm đối với bà T. và ngày 15/2 có kết quả khẳng định nhiễm COVID-19.



Cơ quan Công an đã nhiều lần làm việc với bà T. nhưng bà không khai báo về việc đã đến Hội người mù thành phố Hải Dương và tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân P.T.H.



Đến 18 giờ ngày 17/2, sau khi thu thập dữ liệu cuộc điện thoại của bà T. với bệnh nhân P.T.H vào ngày 21/1, bà T. mới thừa nhận đã đến Hội người mù và tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân P.T.H.



Bà T. là người nghi ngờ mắc bệnh nhưng không khai báo đầy đủ thông tin liên quan đến dịch tễ của bản thân nên đã không được áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, dẫn đến 3 người trong gia đình tiếp xúc trực tiếp với bà mắc COVID-19.

