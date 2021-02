Đại gia Nguyễn Chu Sâm vừa bị bắt là ai?

Ngoài kinh doanh vận tải bằng phà từ Hà Tiên đi Phú Quốc, Công ty Kim Thủy Lâm của Sâm còn kinh doanh dịch vụ ăn uống, bất động sản...



Đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là Nguyễn Chu Sâm, 47 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mai - Dịch vụ Kim Thủy Lâm ở khu phố 2, P.háo Đài, TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.



Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2018, ông Sâm biết các bà: Nguyễn Thị Yến, Lê Thị Minh Huệ (ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Nhạn (ngụ tỉnh Thanh Hóa) có nhu cầu mua đất ở Phú Quốc.



Qua tìm hiểu trên mạng xã hội, Sâm biết 1 phụ nữ tên Cúc có thửa đất diện tích 5.000m2 tại ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc.



Nguyễn Chu Sâm nghe đọc lệnh bắt tạm giam - Ảnh: Một thế giới



Sau khi nắm thông tin, Sâm thỏa thuận với bà Yến, bà Huệ và bà Nhạn góp vốn mua thửa đất trên. Trong đó, Sâm bỏ ra 75%, 3 người còn lại bỏ ra 25%.



Sâm đến đặt vấn đề mua thửa đất của bà Cúc nhưng bà Cúc không bán. Mặc dù vậy, Sâm vẫn chỉ đạo nhân viên soạn hợp đồng khống mua thửa đất của bà Cúc với giá 15 tỉ đồng.



Đến cuối tháng 2/2018, căn cứ trên tỉ lệ góp vốn thỏa thuận trước, bà Yến, Huệ, Nhạn đã chuyển đủ cho Sâm 3,75 tỉ đồng, tương đương với 25% giá trị lô đất "ảo" mà Sâm tự vẽ ra.



Đợi một thời gian dài không thấy Sâm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp thửa đất đã mua, bà Yến, Huệ, Nhạn yêu cầu trả lại tiền.



Lúc này, Sâm tự làm hợp đồng rồi ký tên trên hợp đồng bên mua (Bên B) là Nguyễn Chu Sâm tự ký tên bên bán (Bên A) là Nguyễn Thị Cúc, tự ký tên người làm chứng Nguyễn Thị Hường.



Sau đó, Sâm kêu vợ là Bùi Lê Giang chụp ảnh hợp đồng mua bán gửi qua mạng xã hội Zalo (vào ngày 21/12/2018) cho bà Yến, để bà Yến, Huệ, Nhạn tin tưởng việc mua bán thửa đất của bà Cúc là có thật.



Được biết, khoảng 10 năm trước, Nguyễn Chu Sâm bắt đầu lập nghiệp tại TP Hà Tiên với lĩnh vực chính là kinh doanh nhà hàng hải sản, ăn uống. Khu nhà hàng của Sâm có quy mô hoành tráng nhất đô thị vùng biên, được xây cất với vật liệu chính là rất nhiều gỗ quý được cho là có nguồn gốc từ Campuchia.



Biệt danh Sâm "gỗ" hình thành do ông này có sở thích cất nhà bằng gỗ quý và từng có 1 tiền án về tội buôn gỗ lậu (đã thụ án xong).



Sâm từng được ca ngợi là người chăm chỉ và bền bỉ để thành đạt tại Hà Tiên.



Cùng với việc bắt tạm giam Sâm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh khám xét 4 nơi ở và trụ sở công ty của bị can này ở TP Phú Quốc và TP Hà Tiên, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng để phục vụ điều tra.



Ngoài 3 nạn nhân đã nêu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hàng chục đơn thư tố cáo của nhiều cá nhân ở nhiều tỉnh, thành cho rằng mình cũng bị Sâm chiếm dụng hàng chục tỉ đồng từ việc mua bán đất "ảo", hầu hết đều xảy ra trên địa bàn Phú Quốc trong giai đoạn giá đất ở đây lên cơn sốt đỉnh điểm vào năm 2018.



