Công an thông báo khẩn tìm người tới 20 địa điểm liên quan Covid-19

Chiều tối 18-2, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã ra thông báo khẩn tìm người đến 20 địa điểm cần liên hệ ngay với cơ quan y tế, gồm:





1. Ngân hàng Techcombank ở Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương vào khoảng 14 giờ 30 đến 15 giờ ngày 5-2.



2. Khu vực cây ATM bên trong Ngân hàng Techcombank ở Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương vào khoảng 18 giờ ngày 5-2.



3. Quán cắt tóc Đức Anh của anh L. V. Thành ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 10- 2.



4. Quầy bán kem đánh răng, quầy nước ngọt và quầy đông lạnh của siêu thị Intimex – đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào khoảng thời gian từ 14 giờ đến 15 giờ 30 ngày 5-2.



5. Quầy bánh kẹo, quầy nước ngọt và quầy đông lạnh siêu thị Intimex – đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ 30 ngày 6-2.



6. Khu vực cây xăng Vũ Long gần chân cầu Hàn thuộc P. Bình Hàn, TP Hải Dương vào khoảng thời gian từ 20 giờ 30 – 21 giờ các ngày 27, 29, 31 tháng 1-2021; ngày 2, 4, 6 tháng 2-2021.



7. Quán karaoke Hương Sen ở Khu đô thị Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong khoảng thời gian từ ngày 22-1 đến hết 28-1.



8. Khu vực chợ Lê Xá bên trong làng Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 9 giờ đến 9 giờ 30 ngày 30-1.



9. Cửa hàng tạp hóa nhà anh V. V. Nhật ở ngã tư thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 9 giờ đến 9 giờ 15 ngày 7-2.



10. Khu vực siêu thị mini nhà anh T. H. Toán ở thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 9 giờ 30 đến 19 giờ 50 ngày 7-2.



11. Quầy thuốc Nhật Anh ở thôn Tân Cờ, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 10 giờ đến 10 giờ 10 ngày 7-2.



12. Quán vịt Miến Hương ở Bùi Thị Cúc, P. Trần Phú, TP Hải Dương và khoảng 16 giờ- 17 giờ 30 ngày 27-1.



13. Quầy bán cá của chị Đ. T. Huyền, sinh năm 1989 ở dưới gốc cây vú sữa cách ngã ba Điện Biên Phủ 20m bên trong chợ Hồ Máy Sứ, TP Hải Dương trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 13 giờ các ngày từ 28-1 đến 8-2.



14. Quầy bán cá của chị Đ. T. Huyền, sinh năm 1989 ở đối diện cửa hàng bán gạo Bà Nhâm bên trong chợ Tân Kim, TP Hải Dương trong khoảng thời gian từ 15 giờ đến 20 giờ các ngày từ 28-1 đến 8-2.



15. Khu vực chợ thôn Hoàng Hòa, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vào khoảng 7 giờ đến 7 giờ 30 ngày 6-2 (đặc biệt những người đã mua gà và thịt heo trong khoảng thời gian trên).



16. Quán karaoke Minh Soạn ở Khu đô thị mới Việt Mỹ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 26-1 đến ngày 1-2.



17. Quán phở gà Phương (trong Khu đô thị Vinhome Ocean Park Gia Lâm) và quán cà phê tại cửa hàng KaPa trong thời gian khoảng 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 27-1.



18. Nhà hàng Nhật Bản Sushi Kei (tầng 3 bên trong Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, Hà Nội) vào 12 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 27-1.



19. Siêu thị Promart Trần Phú và Vinmart Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương vào sáng 29-1.



20. Đi xe taxi BKS 34A - 226.90, xe 4 chỗ màu bạc của hãng Rồng Vàng. Lái xe tên V. V. Thân, sinh năm 1998 ở thị trấn Cốc Pài, Sín Mần, Hà Giang (SĐT 0989856912) trong thời gian từ 21-1 đến hết ngày 1-2.



Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đề nghị những người đã đến những địa điểm trên đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.



Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phân công đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, SĐT 0979729886; đồng chí Vũ Văn Sự, SĐT 0934164666 tiếp nhận liên hệ hoặc qua trực ban Công an huyện Cẩm Giàng số 02203786444; cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Theo MINH KHANG (SGGPO)