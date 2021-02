Chính thức: Công dân Nhật Bản tử vong ở Hà Nội mắc Covid-19

Tối nay, 14.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã chính thức công bố công dân Nhật Bản tử vong tại Q.Tây Hồ mắc Covid-19.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc. ẢNH T.C

Theo đó, bệnh nhân dương tính mới là nam, 54 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, mã số BN2229.

Bệnh nhân đã cách ly tập trung tại TP.HCM từ 17.1 đến 31.1, được xét nghiệm âm tính 2 lần, kết thúc cách ly ngày 31.1.

Ngày 1.2, bệnh nhân ra Hà Nội trên chuyến bay VN254 (11 giờ - 13 giờ 20), về ở tại P907 khách sạn Somesert West Point - số 2, Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội. Ngày 13.2, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 14.2 cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Trước đó, Thanh Niên đã đưa tin về những đồn đoán xung quanh ca bệnh này.

Cụ thể, thông tin được chia sẻ cho biết, ngày 13.2, một người quốc tịch Nhật Bản được phát hiện tử vong tại một khách sạn tại P.Quảng An (Q.Tây Hồ, Hà Nội). Công an Q.Tây Hồ và các phòng chức năng của Công an TP.Hà Nội đã phối hợp giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, do đây là người nước ngoài tử vong, nên có nhiều thông tin đồn đoán về việc người này có nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Trao đổi với Thanh Niên về việc này, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội, cho biết trường hợp này được phát hiện tử vong lúc 19 giờ hôm qua, 13.2, đã được lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, hôm 30.1, người này đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Theo ông Tuấn, nguyên nhân tử vong sẽ do pháp y điều tra, còn CDC chỉ đảm trách phần dịch tễ.

Do ca tử vong chưa rõ nguyên nhân, nên để đảm bảo các yêu cầu phòng dịch một cách thận trọng, cơ quan chức năng đang xử lý trường hợp này như một ca nghi nhiễm và tiến hành tất cả các bước cần thiết, trong đó có lấy mẫu xét nghiệm, truy vết những người đã tiếp xúc (bao gồm các cán bộ công an tham gia xử lý vụ việc) để có thể chủ động đưa ra các biện pháp tiếp theo.

Công an Hà Nội cũng đã tiến hành truy vết những người có liên quan đến trường hợp này để có các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết.

Đến tối 14.2, Hà Nội có 33 ca bệnh Covid-19, đều có liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Theo Vũ Hân (TNO)