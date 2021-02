Chạy về báo tin cha bị tai nạn, con trai tông vào xe bán tải tử vong

Hay tin cha bị tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 91 gần nhà, ông N. chạy về báo tin cho gia đình thì tông xe máy vào xe bán tải dẫn đến tử vong.





Ngày 25-2, tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh An Giang cho biết hiện các lực lượng chức năng ở tỉnh này đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 91, khiến 1 người tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn N. (SN 1977; ngụ thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).



Ông N. đã lấn sang phần đường bên trái trước khi tông trực diện vào đầu xe bán tải



Theo kết quả xác minh, vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 24-2, ông Nguyễn Văn Tuốt (chưa rõ năm sinh) điều khiển xe máy đến thị trấn Tịnh Biên thì bất ngờ va chạm với xe tải. Hậu quả, ông Tuốt bị thương nhẹ trong khi xe máy của ông này và xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu.



Hay tin cha mình bị tai nạn giao thông, ông N. tức tốc chạy về nhà ở gần đó để báo cho gia đình biết.



Chiếc xe của ông N. nát bét sau cú tông trực diện vào đầu xe bán tải của ông Nhọn



Tuy nhiên, khi xe ông N. vừa đến đoạn cua cong thì lấn sang phần đường bên trái rồi tông thẳng vào đầu xe bán tải do ông Nguyễn Văn Nhọn (ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) điều khiển chạy theo chiều ngược lại. Hậu quả, ông N. đã tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu.

Theo T.Nốt (NLĐO)