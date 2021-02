Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Chúng tôi băn khoăn cơ chế để địa phương chủ động nguồn cung thiết bị y tế

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, hiện tại, lượng nhu yếu phẩm phục vụ phòng dịch Covid -19 và đón Tết Tân Sửu 2021 đã đảm bảo. Tuy nhiên, vẫn cần sự phối hợp của ngành y tế trong việc đảm bảo cung ứng sản phẩm phòng dịch.

Sáng nay (2/2), tại Phiên họp Thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho hay, tại các địa phương mới phát hiện các ca nhiễm Covid-19 như Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng... đều đảm bảo nguồn hàng hóa đầy đủ, giá cả ổn định phục vụ người dân đón Tết Tân Sửu 2021.

Theo đó, nhân dân trong tỉnh sau khi nắm bắt thông tin về ca nhiễm Covid-19 nhưng đã không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua hàng. Tại một số địa phương khu vực miền Trung chịu thiệt hại của bão lũ trong năm 2020 vừa qua, nguồn hàng thiết yếu phục vụ Tết cũng đã được các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ.

"Tuy nhiên do đánh giá sức mua của người dân bị ảnh hưởng do điều kiện kinh tế còn khó khăn sau bão lũ nên lượng hàng chuẩn bị không tăng so với năm trước, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng thiết yếu", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thông tin.



Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh

Cũng theo vị Tư lệnh ngành Công Thương cho biết, lượng hàng hóa nói chung và hàng hóa thực hiện Bình ổn thị trường nói riêng dịp Tết Nguyên đán được chuẩn bị với số lượng dồi dào. Cụ thể, ước lượng hàng hóa tham gia Bình ổn thị trường tại các đại phương triển khai chương trình được tăng cường, chiếm khoảng 20-35% nhu cầu thị trường.

"Ngoài ra, tại một số tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Uỷ ban nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tăng lượng hàng hóa trong trường hợp có yêu cầu đột xuất hoặc các phương án cung ứng hàng nếu dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp trở lại", ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Về tình hình cung ứng điện trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT ngày 15/01/2021 về việc đảm bảo cung ứng điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2021.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng ban hành các văn bản chỉ đạo bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy và thực hiện chế độ báo cáo tình hình đảm bảo cung cấp điện trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Tháng 01/2021, hệ thống điện vận hành ổn định, an toàn, đảm bảo chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân cả nước. Ngoài ra, nguồn điện cũng đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn và ổn định toàn hệ thống trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII.



Dịch Covid - 19 đang có những dấu hiệu diễn biến hết sức phức tạp. Ảnh: Ngọc Hải

Đồng thời, các nhà máy thủy điện phía Bắc đang tăng phát điện để phục vụ các tỉnh đồng bằng Bắc bộ lấy nước đổ ải Vụ Đông Xuân 2020-2021 đợt 1 và đợt 2 theo đúng yêu cầu của Bộ NN&PTNT và Tổng Cục thủy lợi.

"Như vậy, đến nay có thể khẳng định cho đến nay, về cung ứng cho dịp tết cũng như phòng chống dịch bệnh thì chúng tôi đã có phương án cụ thể với các địa phương cũng như các trung tâm thương mại lớn với những kinh nghiệm thực tiễn và dự báo đánh giá.

Tuy nhiên, chúng tôi có băn khoăn câu chuyện cơ chế chính cách để địa phương chủ động hơn đối với sản phẩm nguồn cung và việc mua các sản phẩm thiết bị để phục vụ phòng chống dịch cũng như cân đối cả thị trường. Rất cần Bộ Y tế để các cơ sở tại địa phương tham gia sâu hơn và có sự chủ động cho các phương án cung cấp sản phẩm", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ.

Theo Thanh Phong (Dân Việt)