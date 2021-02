Bình Thuận: Ngư dân gặp nạn trên biển, 3 người chết, 2 người mất tích

Một tàu cá của ngư dân Bình Thuận có 7 lao động đang hành nghề câu mực trên biển thì gặp nạn, khiến 3 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương.



Tàu cá BTh 98972-TS do ông Dương Quốc Tuấn làm thuyền trưởng đã cứu vớt được 2 người ở tàu cá bị nạn và đưa vào bờ cấp cứu - Ảnh: H.L



Trưa nay 17.2, trả lời PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Ngọc Hào, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận, cho biết hai ngày nay khu vực biển Phú Quý và các đảo gần đó có sóng, gió rất mạnh. Tàu cá của ngư dân gặp nạn khi đang hành nghề ở khu vực đảo Phú Quý, cách mỏ dầu Sư Tử Vàng chừng 2 hải lý.



Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, vào chiều ngày 15.2, tàu cá số hiệu BTh 89272, do ông Lê Văn Một (ngư dân P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) làm thuyền trưởng đang hành nghề câu mực tại khu vực gần mỏ Sư Tử Vàng, cách bờ biển Phan Thiết chừng 42 hải lý thì gặp nạn, trên thuyền lúc này có 7 ngư dân. Sóng to, gió lớn bất ngờ đánh chìm tàu cá này.



Đến 22 giờ ngày 16.2, tàu cá BTh 98972 hành nghề lưới vây rút, do ông Dương Quốc Tuấn (ngư dân P.Phú Tài, TP.Phan Thiết) làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu (tàu này có 8 lao động đang hành nghề trên biển) mới phát hiện tàu cá BTh 89272 bị nạn.



Tàu cá của ông Dương Quốc Tuấn đã cứu vớt thành công 2 người trong tình trạng bị thương, gồm ngư dân Võ Trung Nghĩa và Nguyễn Thanh Tuấn (cùng quê ở TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), đưa vào bờ. Hiện 2 người này đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận (TP.Phan Thiết), tinh thần hoảng loạn, sợ hãi, nhưng đã qua cơn nguy kịch.



Những ngư dân tử vong trên con tàu cá bị nạn gồm: Nguyễn Văn Ngọc (61 tuổi, trú Diên Khánh, Khánh Hòa), Nguyễn Ngọc Thiệt (58 tuổi, trú P. Phú Tài, TP.Phan Thiết) và Nguyễn Minh Hiếu (trú TT.Chợ Lầu, H.Bắc Bình, Bình Thuận). Do không thể đưa thi thể các ngư dân vào bờ, những ngư dân trên tàu cá BTh 98972 đã buộc thi thể vào các phao bè, thùng nhựa và thả trôi trên biển, hiện vẫn chưa tìm thấy.



Hiện nay vẫn còn 2 ngư dân trên tàu cá Bình Thuận gặp nạn đang mất tích, là thuyền trưởng Lê Văn Một và ngư dân Trần Văn Bé. Sau khi nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã phát tin cho hệ thống thông tin đài Duyên hải, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn quốc gia để tìm thi thể các nạn nhân và những người còn mất tích.

