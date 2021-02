Bình Thuận: Điều tra nghi vấn 'thuê tàu ra biển câu cá, 3 người tử vong'

Chiều tối 17.2, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong ký văn bản hỏa tốc yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích trên tàu cá BTh 89272 bị chìm trên biển.



Bình Thuận: Ngư dân gặp nạn trên biển, 3 người chết, 2 người mất tích

Bộ đội Biên phòng đưa người bị thương từ tàu của ông Dương Quốc Tuấn vào bờ đi bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Bộ đội biên phòng



Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Đài thông tin Duyên hải và UBND TP.Phan Thiết phát thông tin trên hệ thống, khẩn trương tìm kiếm những người bị mất tích trên tàu cá.



Nghi vấn thuê tàu ra biển câu cá



Theo báo cáo bổ sung của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận, Đồn Biên phòng Thanh Hải (TP.Phan Thiết) cho biết qua lời khai của các nạn nhân (là Võ Trung Nghĩa và Nguyễn Thanh Tuấn, đều trú ở Khánh Hòa) thì ngày 15.2 những người này có thuê tàu cá ra gần giàn khoan để câu cá. Qua xác minh, con tàu được thuê ra giàn khoan câu cá chính là tàu bị nạn, tức tàu cá mang số hiệu BTh 89272, do ông Lê Văn Một làm thuyền trưởng. Khi ra biển còn có một thuyền viên nữa là Trần Văn Bé ( cả 2 người này hiện đang mất tích trên biển).



Ông Nghĩa, ông Tuấn rất may được tàu cá của ông Dương Quốc Tuấn cứu vớt nên thoát chết trên biển - Ảnh: Bộ đội biên phòng



Trong khi đó, Công an TP.Phan Thiết cũng có báo cáo về vụ việc. Sau khi nghe tin, Công an TP.Phan Thiết đã cử lực lượng điều tra đến Bệnh viện đa khoa Bình Thuận để xác minh ban đầu. Theo đó, nạn nhân Võ Trung Nghĩa (54 tuổi, trú xã Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh) và ông Nguyễn Thanh Tuấn (51 tuổi, trú P. Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cùng 3 người bạn khác là các ông Nguyễn Ngọc Thiệt (58 tuổi, trú Phan Thiết) và Nguyễn Văn Ngọc (trú Nha Trang, em ruột ông Thiệt - PV), Nguyễn Minh Hiếu (trú Chợ Lầu, H.Bắc Bình, Bình Thuận). Tất cả những người trên đến nhà ông Lê Văn Một để thuê tàu cá để ra biển câu cá.



Lúc 11 giờ 30 phút ngày 15.2, tàu cá này xuất phát ra biển, trên tàu cá có 7 người (gồm: Nghĩa, Tuấn, Thiệt, Ngọc, Hiếu, Một và ông Bé). Đến khoảng 17 giờ ngày 15.2, tàu cá này đến khu vực giàn khoan mỏ Sư Tử Vàng (thuộc vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu). Lúc này do gió to, sóng lớn, nước tràn vào tàu cá, trong khi bơm nước trên tàu cá bị hỏng, không hút nước ra được. Tất cả 7 người ngay sau đó bị đánh chìm xuống biển. Ông Nghĩa, Tuấn, Thiệt, Ngọc, Hiếu bám vào các phao cứu sinh và thùng xốp. Nhưng ông Một và ông Bé bị sóng đánh ra xa, mất tích sau đó.



Tàu cá BTh 98972 của ông Dương Quốc Tuấn đã cứu sống được hai mạng người - Ảnh: Quế Hà



Đến sáng ngày 16.2, các ông Thiệt, Ngọc, Hiếu do kiệt sức nên tử vong ngay trên biển. Ông Nghĩa, ông Tuấn đã dùng dây thừng trên phao cứu sinh buộc xác của những người chết này vào phao vì sợ chìm mất xác. Lúc này, ông Tuấn và Nghĩa vẫn bám chặt được vào phao cứu sinh và thùng nhựa. Đến khoảng 20 giờ ngày 16.2, tàu cá BTh 98972 do ông Dương Quốc Tuấn (trú P. Phú Tài, TP.Phan Thiết) làm thuyền trưởng, phát hiện và cứu vớt đưa vào bờ trong tình trạng hoảng loạn và kiệt sức.



Những người này đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Thuận.



Hiện Công an TP.Phan Thiết đã báo cáo Công an Bình Thuận và đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, mục đích thuê ghe của nhóm anh Nghĩa, Tuấn để tiếp tục điều tra nguyên nhân.



Theo QUẾ HÀ (TNO)