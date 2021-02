Bình Phước: Điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong

Nạn nhân được xác định là bà Trần Kim Phượng (65 tuổi) và con gái là Phạm Thị Phục Hưng (30 tuổi, ngụ ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản).



Khuya 9/2, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 mẹ con tử vong vào chiều cùng ngày.



Nạn nhân được xác định là bà Trần Kim Phượng (65 tuổi) và con gái là Phạm Thị Phục Hưng (30 tuổi, ngụ ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản).



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều hàng xóm sống gần nhà mẹ con bà Phượng ở ấp Tổng Cui Lớn, xã Phước An, nghe tiếng la hét thảm thiết phát ra từ nhà bà Phượng nên nhanh chóng chạy lại kiểm tra.



Vừa tới nơi, người dân tá hỏa khi phát hiện bà Phượng và con gái là chị Phạm Thị Phục Hưng đang nằm gục dưới nền nhà, máu chảy lênh láng.



Qua kiểm tra, người dân phát hiện chị Phạm Thị Phục Hưng đã tử vong tại chỗ. Riêng bà Phượng vẫn thoi thóp thở nên được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.



Nhận được tin báo, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Hớn Quản nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.



Qua xác định ban đầu, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, thi thể chị Hưng được phát hiện nằm ngửa giữa nhà, máu chảy nhiều xung quanh người. Bà Phượng cũng tử vong với vết thương rất nặng.



Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với công an huyện Hớn Quản khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Đậu Tất Thành (TTXVN/Vietnam+)