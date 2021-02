Bình Dương: Làm rõ vụ một người nước ngoài sát hại nữ nhân viên rồi tự tử

Tại công ty sản xuất xe đạp ở Bình Dương, một lao động người nước ngoài đã sát hại nữ nhân viên trong công ty. Người này sau đó đã lái xe ra ngoài bỏ trốn, biết chạy không thoát nên tự tử nhưng không chết.



Nữ nhân viên nhân sự bị sát hại trong công ty ở Bình Dương. Ảnh cắt từ video người dân cung cấp



Vụ án mạng liên quan đến người nước ngoài xảy ra chiều tối 3.2 tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.



Nạn nhân tử vong được xác định D.T.V.T (27 tuổi, quê ở Thoại Sơn, An Giang), làm nhân viên nhân sự tại công ty sản sản xuất xe đạp đóng trên địa bàn ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.



Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h chiều 3.2, người đàn ông nước ngoài (57 tuổi) đã xảy ra cãi vã rồi hành hung chị D.T.V.T ngay tại công ty.



Người này đã dùng hung khí đập phá phòng làm việc, sau đó dùng dao đâm vào cổ nữ nhân viên D.T.V.T. Chị D.T.V.T bị chảy nhiều máu nằm bất động trong phòng làm việc, người của công ty phát hiện đã đưa đi cấp cứu ngay sau đó.



Hiện trường vụ án mạng trong công ty ở Bình Dương. Ảnh: cắt từ video người dân cung cấp





Nạn nhân bị vết thương ở cổ chảy nhiều máu, vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu lúc 17h30 cùng ngày nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.



Sau sự việc, đối tượng gây án cầm dao lái xe chạy về phía trung tâm huyện Bến Cát.



Nhận được tin báo, công an triển khai chốt chặn vây bắt. Do biết chạy không thoát, đối tượng này dùng dao tự tử ngay trên xe. Tuy nhiên, công an đã phá cửa xe đưa đối tượng đi cấp cứu.



Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng tự tử bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh có sự canh gác của công an.









Đối tượng bỏ chạy bị công an chốt chặn bắt giữ, biết không chạy thoát đã tự tử trong xe. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)