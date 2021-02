Bắt thanh niên lấy trộm hơn 500 triệu đồng ở Quảng Ngãi

Lợi dụng chủ nhà đi về quê, nam thanh niên ở Quảng Ngãi đột nhập vào nhà phá két sắt lấy trộm hơn 500 triệu đồng và 2 cây vàng vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.



Số lượng tài sản đối tượng Phan Thanh Hải trộm cắp. Ảnh: Công an



Ngày 19.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa phá được một vụ trộm cắp tài sản của người dân với giá trị lớn lên đến hàng trăm triệu đồng.



Trước đó, vào khoảng 8h ngày 17.2, bà P.T.D. (51 tuổi, trú tại thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn) trình báo với Công an huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về việc nhà bà P.T.L. (42 tuổi, cùng thôn) bị kẻ gian đập phá cửa sau vào nhà lấy tài sản.



Theo bà L. xác định tài sản bị mất rất lớn với trên 510 triệu đồng tiền mặt và 2 cây vàng.



Trong ngày 18.2, cùng với công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã khoanh vùng đối tượng và mời Phan Thanh Hải (19 tuổi, ở cùng thôn với gia đình bị hại) về trụ sở để làm việc.



Rạng sáng nay (19.2), Hải được người nhà đưa đến Công an huyện Lý Sơn khai nhận hành vi phạm tội.



Được biết, do nợ tiền của bạn bè khoảng 10 triệu đồng, trong dịp về quê Lý Sơn nghỉ Tết Nguyên đán, Hải biết bà P.T.L. về phía chồng ở xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi) nên nảy sinh ý định trộm cắp. Biết được thông tin khi đi bà L. gửi chìa khóa nhà cho chị ruột (bà P.T.D.) trông coi nhà nên Hải đã lén lấy chìa khóa.



Tối 16.2, Hải mở cửa chính vào nhà bà L., dùng dao rựa và kìm bấm đập phá két sắt lấy đi số tài sản trên rồi tạo hiện trường giả, dùng đá đập vỡ cửa sau nhà.

