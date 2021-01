Vụ chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng: Cán bộ ngân hàng môi giới vay nặng lãi

Ngoài chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng của ngân hàng, Nguyễn Thị Hà Thành còn qua môi giới nhân viên ngân hàng, vay lãi nặng số tiền 169 tỉ đồng của một giám đốc.





Như Lao Động đưa tin, Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Hà Thành (37 tuổi, ở Hà Nội) và 24 bị can liên quan vụ 3 ngân hàng bị chiếm đoạt hơn 430 tỉ đồng về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".



Trong số các bị can, ngoài Thành, còn có nhiều cán bộ nguyên là nhân viên của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB), Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB) và Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng VN (PVcomBank).



Ngoài xác định Thành lừa hơn 430 tỉ đồng của NCB, PVcomBank, VietABank và một số cá nhân, Viện Kiểm sát còn cáo buộc nhiều người đã cho siêu lừa vay nặng lãi.



Theo cơ quan tố tụng, giai đoạn 2016-2018, Thành làm ăn thua lỗ nên nhiều lần vay tiền của mọi người với lãi suất cao. Thời gian đầu, Thành trả nợ đúng hạn.



Sau đó, để có tiền kinh doanh, Thành câu kết với Nguyễn Thanh Tùng (44 tuổi, Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) lập mưu chiếm đoạt tiền của các ngân hàng và cá nhân.



Tháng 6.2018, Thành có khoản vay 19 tỉ đồng sắp đáo hạn tại NCB. Thiếu hơn 12 tỉ đồng, Thành đã nhờ Nguyễn Hồng Trung (cán bộ ngân hàng NCB phụ trách khoản vay này) tìm chỗ vay tiền.



Được Trung nhờ cậy, một cán bộ khác của NCB là Phạm Thế Tuấn đã tìm gặp Nguyễn Thị Hồng Hạnh (người góp tiền cùng Triệu Đình Hoan - Giám đốc Công ty Hà Linh ở Hà Đông, Hà Nội, chuyên cho vay để đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao).



Nghe Hạnh kể về nhu cầu của Hà Thành, Triệu Đình Hoan đồng ý xuất tiền với điều kiện bị can Trần Thị Hoa (Phó Giám đốc NCB chi nhánh Hà Nội kiêm Giám đốc điều hành khu vực Tây Hà Nội) đứng ra đảm bảo khoản vay của Thành tại NCB được giải ngân trong ngày.



Qua trung gian, Thành đồng ý vay của Hoan 12,3 tỉ với lãi suất 175 triệu đồng. Giữa năm 2018, Hạnh mang tiền đến NCB cho Thành vay bằng cách nộp vào tài khoản của Công ty Joengho Landmark.



Ngay khi NCB giải ngân khoản vay 19 tỉ đồng cho Công ty Joengho Landmark, Hạnh nhận lại 12,3 tỉ để đưa cho Hoan. Thành chuyển 175 triệu đồng tiền lãi cho Nguyễn Hồng Trung.



Viện Kiểm sát xác định, tiền lãi suất hợp pháp (20%/năm) cho khoản vay 12,3 tỉ đồng là hơn 13 triệu. Với việc giao dịch số tiền lãi lên đến 175 triệu, các bị can đã cho vay nặng lãi để thu lợi bất chính hơn 161 triệu đồng.



Theo cáo trạng, Phạm Thế Tuấn (nhân viên NCB) đã môi giới cho Thành vay tiền từ Triệu Đình Hoan và Nguyễn Thị Hồng Hạnh, qua đó hưởng lợi 77 triệu. Nguyễn Hồng Trung có vai trò đồng phạm giúp sức cho Tuấn nhưng không hưởng lợi. Hoan và Hạnh thu lời bất chính 90 triệu.



Cũng theo cáo trạng, ngoài lần vay trên, Thành tiếp tục vay tiền của Triệu Đình Hoan bằng hình thức gửi tiết kiệm đồng sở hữu tại VietABank (VAB) chi nhánh Đông Đô. Hoan đã rủ Triệu Thị Lệ Hằng (tức Phương "Hổ", ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng góp tiền.



Viện Kiểm sát xác định sau khi vay 160 tỉ đồng của Hoan, Hằng với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 146%/năm), Thành đã lập 6 hợp đồng để gửi tiền vào VAB. Ngoài ra, Hoan còn cho Thành vay thêm 20 tỉ đồng với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày.



Cáo trạng chỉ rõ bị can Thành đã trả tổng số tiền lãi hơn 47 tỉ đồng cho khoản vay từ nhóm Triệu Đình Hoan. Trong đó, Hoan hưởng lợi 23 tỉ, Hằng thu lời 18 tỉ đồng.



Liên quan đến việc cho vay này, 4 nhân viên của Hoan là Triệu Thị Hạnh, Nguyễn Thị Là, Nguyễn Huy Tiến và Đặng Đình Đạt cũng bị xử lý trong vụ án này về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự...



Từ các khoản tiền vay, bị can Thành gây ra nhiều phi vụ lừa đảo các ngân hàng bằng thủ đoạn mở sổ tiết kiệm đồng sở hữu. Sau đó, bị can lợi dụng danh nghĩa của người đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của ngân hàng.



https://laodong.vn/phap-luat/vu-chiem-doat-hon-430-ti-dong-can-bo-ngan-hang-moi-gioi-vay-nang-lai-874235.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)