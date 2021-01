Vào tiệm vàng dùng dao khống chế nhân viên để cướp giữa ban ngày

Trong khi nữ nhân viên tiệm vàng không để ý, Nguyễn Mạnh Đức liền rút dao nhọn khống chế chị này và yêu cầu chủ tiệm đưa tiền, vàng.





Sáng 19-1, tại khu 2, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn, manh động. Tên cướp đã khống chế nhân viên, chủ tiệm vàng, đập vỡ tủ kính bày đồ trang sức, cướp đi 38 nhẫn vàng các loại. Tuy nhiên, chưa kịp tháo chạy, đối tượng đã bị Công an huyện Tiên Lãng kết hợp cùng quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ kịp thời.





Lực lượng Công an khống chế, bắt gọn đối tượng - Ảnh: Facebook



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 19-1, một thanh niên đeo khẩu trang đến tiệm vàng Công Huệ ở số 10, khu 2, thị trấn Tiên Lãng hỏi mua trang sức. Trong khi nhân viên của tiệm vàng là chị Nguyễn Thị Mai Như (SN 1987, trú tại Phác Xuyên, Bạch Đằng, Tiên Lãng) không để ý, đối tượng liền rút dao nhọn khống chế chị Như và yêu cầu chủ tiệm vàng là bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1964) đưa tiền, vàng cho đối tượng.



Liền đó, tên cướp đập vỡ kính tủ bày đồ trang sức, thò tay lấy 38 nhẫn vàng các loại (trị giá hơn 100 triệu đồng). Khi nghe tiếng tri hô của chủ tiệm vàng, những người dân ở gần đó ập tới, tấn công tên cướp.



Sợ hãi, đối tượng vứt lại toàn bộ trang sức, cầm dao bỏ chạy ra khỏi tiệm vàng. Bị người dân hò nhay truy đuổi ráo riết, cùng đường, đối tượng bỏ chạy vào nhà ông N.V.Đ. ở gần đó, dí dao khống chế chủ nhà rồi cố thủ bên trong nhà.





Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Tiên Lãng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, có mặt tại hiện trường, tiến hành bao vây đối tượng. Nhân lúc đối tượng sơ hở, Công an huyện Tiên Lãng đã nhanh chóng tước vũ khí, khống chế đối tượng kịp thời.



Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, công an đã xác định được nhân thân đối tượng này là Nguyễn Mạnh Đức (SN 1996, trú tại tổ dân phố Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).



Theo Tr.Đức (NLĐO)