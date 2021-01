Tử hình kẻ phóng hỏa đốt nhà làm chết 5 người ở TPHCM

Sáng 7.1, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (sinh năm 1982 sống tại TPHCM) tử hình về tội: "Giết người", "Hủy hoại tài sản". Bị cáo Phước là người gây ra vụ phóng hoả làm chết 5 người tại quận 9 vào ngày 21.1.2020 (tức 27 Tết Canh Tý).



Bị cáo phóng hoả đốt nhà làm chết 5 người ở TPHCM. Ảnh: Anh Tú



Theo cáo trạng vào, nhà Phước đi chung con hẻm với nhà bà H nên phát sinh mâu thuẫn. Nhiều lần Phước muốn mua lại căn nhà bà H nhưng không được.



Phước liền nảy sinh ý định đốt lửa ném vào nhà bà H, nhằm dọa gia đình này sợ hãi phải bán nhà cho Phước.



Bị cáo Nguyễn Hữu Phước tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú



Rạng sáng 21.1.2020, Phước tẩm xăng vào giẻ lau ném qua nhà bà H để hù dọa. Sau đó, lửa lan vào 4 xe máy để trong nhà bà H nên bốc cháy dữ dội.



Kết quả vụ cháy khiến 5 người trong gia đình tử vong. Nạn nhân trong vụ phóng hỏa do Phước gây ra là bà Lê Thị H (sinh năm 1950), chị Lê Thị Tuyết M (sinh năm 1976, con gái bà H), anh Lê Hoàng Th (sinh năm 1980, con trai bà H), anh Lê Hoàng Tr (sinh năm 1978, con trai bà H.) và chị Trần Mỹ H (sinh năm 1990, vợ anh Th).



HĐXX tuyên án bị cáo Nguyễn Hữu Phước tử hình. Ảnh: Anh Tú



Trong quá trình công an đang điều tra tại hiện trường sau vụ cháy, Phước cũng có mặt tại hiện trường kể lại vụ việc theo hướng khác và tạo bằng chứng ngoại phạm hòng qua mắt công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Q.9 phối hợp với Công an TPHCM đã điều tra xác định được Phước chính là hung thủ. Chiều 21.1, công an đã mời Phước về làm việc, đến 22 giờ cùng ngày, Phước đã nhận tội.



Tại phiên tòa, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Phước đã khóc và xin lỗi gia đình nạn nhân, mong mọi người tha thứ cho tội lỗi mình đã gây ra.



Trong phần đề nghị án, đại diện Viện KSND TPHCM đã đề nghị mức án tử hình với bị cáo Nguyễn Hữu Phước.



Tại phần tuyên án, HĐXX nhận định: Hành vi của bị cáo Phước thể hiện ý thức chủ quan của bị cáo nhưng khi thực hiện vụ việc, bị cáo không có ý thức chữa cháy, gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo đủ cơ sở để kết tội bị cáo phạm tội Giết người, Hủy hoại tài sản. Vì vậy cần có mức án nghiêm khắc, cần loại trừ khỏi đời sống xã hội.



Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Hữu Phước.

