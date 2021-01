Truy vết đường dây nhập cảnh trái phép, bắt được đối tượng cầm đầu

Để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép ở tuyến biên giới Việt – Lào đoạn qua tỉnh Quảng Trị, Biên phòng Quảng Trị đã tiến hành điều tra, truy xét làm rõ các đối tượng cầm đầu.



Từ lời khai của 6 đối tượng nhập cảnh trái phép, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã liên hệ với cơ quan chức năng Lào bắt 4 đối tượng liên quan. Ảnh: CA cung cấp



Ngày 18.1, đại tá Lê Văn Phương – Chỉ huy trưởng Biên phòng Quảng Trị cho biết, các đối tượng người Việt đang sinh sống tại Lào liên quan đến đường dây tổ chức cho người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam đã được đơn vị bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra.



Trước đó, LĐO có bài viết “Chi mỗi người 7 triệu đồng để nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam” thông tin việc cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam vào ngày 10.1.



Những người nhập cảnh trái phép bị bắt cho biết, đã trả khoảng 7 triệu đồng/người cho 2 vợ chồng Nguyễn Duy Trinh và Nguyễn Thị Hiền đang làm việc tại huyện Sê Nô, tỉnh Savanakhet, Lào) để vượt biên trái phép về Việt Nam.



Đến ngày 11.1, đối tượng Trương Văn Vượng đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đầu thú vì có liên quan đến vụ việc.



Quá trình mở rộng điều tra cho thấy, khi đang ở bên đất Lào, đối tượng tên Nguyễn Duy Trinh giới thiệu 6 trường hợp muốn nhập cảnh trái phép cho Nguyễn Thanh Tuấn.



Ngày 10.1, Tuấn đã chở 5 người từ Sê Nô đến khu vực chợ Ka Rôn (huyện Sê Pôn, Lào) để Trương Văn Vượng đưa qua biên giới, sau đó Nguyễn Đức Trung dùng xe ôtô chở những người này về quê, tuy nhiên khi đi đến khu vực huyện Đakrông (Quảng Trị) thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.



Sau khi làm rõ những thông tin nói trên, Biên phòng Quảng Trị đã đề nghị Công an tỉnh Savannakhet Lào bắt giữ, bàn giao 4 đối tượng 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1982), Nguyễn Duy Trinh (SN 1982), Chu Văn Lưu (SN 1981), Nguyễn Văn Thế (tên gọi khác là Thùy, SN 1994) đều có hộ khẩu thường trú tại xã Diễn Tháp (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).



“Trong 4 đối tượng, Tuấn và Trinh là 2 đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp, đã nhiều lần tổ chức thành công việc đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép để thu lợi” – đại tá Phương, cho biết.



Theo HƯNG THƠ (LĐO)