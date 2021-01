Truy tìm chủ nhân lô ma túy 'khủng' bỏ quên trên xe khách

Mật phục nhiều giờ quanh xe khách chứa ba lô ma túy bị lấy nhầm, các trinh sát không thu được thông tin gì. Khi xe chuyển bánh, họ biết đã bước vào một cuộc đấu trí không đơn giản.





Tờ mờ sáng một ngày cuối tháng 10/2020, chuyến xe khách của nhà xe V.T. từ huyện Sông Mã đã về tới bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Hành khách lục tục xuống xe rồi tự mở cốp nhận lại hành lý.



Chiếc ba lô vô thừa nhận



6h30, chị V.T.V. (chủ nhà xe cũng là người phụ cho chồng là lái xe N.Đ.T.) kiểm tra lại cốp thấy vẫn còn thừa một chiếc ba lô đen. Trên những chuyến xe khách đường dài, hành khách lấy nhầm hành lý, bỏ quên hành lý là chuyện bình thường nên chị V. ngồi đợi xem có ai quay lại lấy đồ.



Vài giờ sau, chị V. đành mở ba lô ra xem để tìm kiếm thông tin chủ nhân nhằm báo cho họ thì giật mình vì bên trong có nhiều bọc nylon nghi chứa ma túy. Ngay lập tức, chị V. liên lạc với Công an quận Nam Từ Liêm.



Chiếc ba lô bỏ quên trên xe khách.



Cơ quan điều tra sau đó cử trinh sát tiếp cận hiện trường. Bên trong chiếc ba lô có 4 bọc nylon hình chữ nhật. Kiểm tra sơ bộ cho thấy trong bọc nylon là các viên nén nghi hồng phiến.



Nhận định số ma túy này đang trên đường vận chuyển qua Hà Nội để đi các tỉnh lân cận tiêu thụ, trên cơ sở lời khai của vợ chồng chị V., Công an Nam Từ Liêm đã tổ chức nhiều mũi trinh sát mật phục, rà soát nhân chứng, truy tìm thông tin người liên quan.



Chị V. cho biết, chủ nhân của chiếc ba lô là một nam thanh niên. Anh ta lên xe vào khoảng 18h ngày 29/10/2020 tại khu vực chợ Chiềng Khương (huyện Sông Mã) với 2 chiếc ba lô.



Chị V. vẫn nhớ khi lên xe anh ta có nhờ chị cất 2 chiếc ba lô vào cốp. Khoảng 4h ngày 30/10/2020, khi về đến Mỹ Đình, nam thanh niên đã tự mở cốp xe lấy hành lý và nhờ chị V. gọi taxi để về Từ Sơn (Bắc Ninh).





Số ma túy tang vật.





Đến 18h30 cùng ngày, khi chiếc xe của nhà xe V.T. rời bến Mỹ Đình để về Sơn La vẫn không có bất cứ một cuộc điện thoại hay ai đến nhận lại hành lý. Xác định những người liên quan đã đánh tháo gói hàng, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập chuyên án truy xét để truy tìm chủ nhân của chiếc ba lô. Giám định sơ bộ, số ma túy thu được gồm 36.000 viên nén ma túy tổng hợp và 1,3 kg ma túy đá.



Manh mối bất ngờ



Được sự giúp đỡ của chủ xe khách và một số nhân chứng, các trinh sát xác định người lái taxi đưa thanh niên nọ về Từ Sơn (Bắc Ninh) là anh C.V.B. Anh B. cho hay, rạng sáng hôm đó, anh được nhà xe V.T. gọi đón một thanh niên khoảng 24 tuổi, cao khoảng 1,55 m, mặc áo khoác bò xanh.



Khi lên xe, người này để 2 ba lô màu đen vào cốp xe. Khi về đến cầu Đồng Sét thuộc địa phận Từ Sơn thì vị khách được một chiếc xe Mazda màu trắng (chưa rõ biển kiểm soát) ra đón. Anh B. vẫn nhớ người điều khiển xe Mazda khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1,6 m, mặc áo khoác đen bên trong là áo trắng. Cả vị khách và người đến đón cùng mở cốp taxi, lấy 2 ba lô chuyển sang xe Mazda.



Công an quận Nam Từ Liêm rà soát khu vực anh B. chỉ dẫn nhưng không thu thập được thông tin, hình ảnh nào liên quan. Anh B. nhớ lại, trong quá trình di chuyển từ bến xe Mỹ Đình đến Từ Sơn, vị khách có điện thoại cho nhiều người. Qua câu chuyện, anh phán đoán người này là dân tộc thiểu số, có thể tên là Phong, người huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Trong câu chuyện của vị khách mà anh B. nghe được có nhắc đến một địa danh là Chiềng Khương.





Phạm Văn Thuần lúc bị bắt.



Từ những thông tin thu thập được, ban chuyên án đã phối hợp với Công an xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã rà soát những đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm ma túy. Qua rà soát, thấy nổi lên đối tượng Tòng Văn Phong (28 tuổi, ngụ bản Búa, xã Chiềng Khương).



Phong là đối tượng trốn cai nghiện bắt buộc từ đầu năm 2020, nhưng đến ngày 2/11/2020 thì Phong lại xin được đi cai nghiện tại Trung tâm điều trị nghiện ma túy huyện Sông Mã. Phong có nhiều đặc điểm nhận dạng tương tự với nam thanh niên để quên ba lô trên xe khách theo thông tin cung cấp của chị V. và anh B.



Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 5/11/2020, trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, các trinh sát xác định Tòng Văn Phong chính là đối tượng đã để “quên” chiếc ba lô ma túy trên xe của nhà xe V.T..



Bỏ hàng vì đã thu... đủ lãi



Công an sau đó Triệu tập Tòng Văn Phong về cơ quan công an để đấu tranh làm rõ. Trước các chứng cứ không thể chối cãi, Phong thừa nhận vận chuyển ma túy thuê cho Phạm Văn Thuần (33 tuổi, trú xã Mường Hung, huyện Sông Mã) để nhận tiền công là 130 triệu đồng.



Khẩn trương truy xét, ban chuyên án bắt giữ Phạm Văn Thuần, Triệu Văn Long (25 tuổi, cùng trú tại phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Lò Văn Son (25 tuổi, ở xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã).



Quá trình điều tra xác định Phạm Văn Thuần quen biết Triệu Văn Long. Qua nói chuyện, Long biết Thuần có nguồn mua ma túy nên muốn mua lại để bán kiếm lời.





Phạm Văn Thuần, Tòng Văn Phong và Triệu Văn Long.





Khoảng giữa tháng 10/2020, Thuần mua của một người Lào 5 túi ma túy Ketamine với giá 250 triệu đồng mỗi túi và 360 túi hồng phiến với giá 1,5 triệu đồng mỗi túi. Thuần thống nhất bán cho Long với giá 400 triệu đồng một túi Ketamine và 4 triệu đồng một túi hồng phiến.



Sau khi thống nhất, Thuần trả trước cho người Lào 600 triệu đồng và thuê Cà Văn Định sang Lào mang số ma túy trên về cất giấu tại phòng khách trong nhà Lò Văn Son với tiền công là 100 triệu đồng. Khi Định chuyển ma túy từ Lào về nhà Son thì Thuần mang 2 ba lô đến và cùng Son chia ma túy từ bao sang ba lô.



Chiều 28/10/2020, Thuần gọi điện cho Lò Văn Khải và Tòng Văn Phong đến nhà Thuần ở bản Búa, xã Chiềng Khương. Tại đây, Thuần thuê Phong xách ma túy đi xe khách đến thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) với tiền công là 130 triệu đồng.



Thuần đưa 10 triệu đồng cho Khải để thuê xe ô tô chở đến Từ Sơn đón Phong và nhận ma túy để bán cho Long. Theo lịch hẹn, chiều 29/10/2020, Khải thuê anh N. B. chở đi Từ Sơn gặp Long trước. Khoảng 17h cùng ngày, Phong đi xe máy vào nhà Son nhận 2 ba lô chứa ma túy rồi ra đón xe khách đi về Mỹ Đình, sau đó đi taxi về Từ Sơn.



Đến Từ Sơn, Phong gặp Khải và cùng chuyển 2 ba lô sang ôtô của Long. Sau khi giao 2 ba lô cho Long xong, Khải gọi anh B. lái ôtô ra đón và cùng Phong về Chiềng Khương. Trên đường về đến đại lộ Thăng Long, Khải nhận điện thoại của Thuần thông báo việc một balô không có ma túy. Lúc đó Phong mới biết là đã lấy nhầm ba lô, nhưng do lo sợ nên Phong không quay lại lấy.



Chiều 30/10/2020, Khải và Phong đến nhà Thuần. Tại đây, Khải đưa Thuần 75 triệu đồng là tiền mua ma túy Long trả. Thuần đã đưa Phong 30 triệu đồng tiền công. Sở dĩ cả Thuần và Long đều không ép Phong phải quay lại lấy hàng vì số tiền lãi của số ma túy “khủng” đã quá đủ cho cả bọn. Trong khi đó, nếu Phong quay lại rất có thể sẽ bị bắt và tất cả sẽ bị lộ.



Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm khẳng định với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, đơn vị đã điều tra đến tận cùng vụ án, không để địa bàn trở thành điểm trung chuyển ma túy.



Theo TƯỜNG VĂN (Anninhthudo/Dân Việt)