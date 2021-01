Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh từ Thái Bình về Quảng Ngãi

Các đối tượng vận chuyển, tàng trữ ma túy trong một khu phòng trọ ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).





Ngày 19-1, Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết vừa triệt xóa ổ ma túy và ngăn chặn đường dây đưa ma tuý đá, thuốc lắc từ tỉnh Thái Bình về Quảng Ngãi.



Từ thông tin của Công an phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an huyện Bình Sơn bắt quả tang Đinh Thị Liên (32 tuổi, ở huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) đang nhận túi hàng gửi từ xe khách chạy tuyến Bắc - Nam.



Số ma túy bị bắt giữ. Ảnh công an cung cấp



Qua kiểm tra túi hàng, cảnh sát phát hiện 15 viên thuốc lắc và bịch ma túy đá. Đấu tranh nhanh, Đinh Thị Liên khai nhận, số ma túy trên do một người gửi từ tỉnh Thái Bình vào Quảng Ngãi.





Các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy. Ảnh công an cung cấp



Công an huyện Bình Sơn tiếp tục khám xét chỗ ở đối tượng Đinh Thị Liên tại một phòng trọ ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn thì phát hiện thêm 4 túi ma túy đá cùng nhiều đôi nam nữ sống chung.



Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ đối tượng Lê Duyên Hiếu (32 tuổi, ở tỉnh Thái Bình) được cho chủ mưu cùng đồng bọn mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy từ tỉnh Thái Bình đưa về Quảng Ngãi.



Theo T.Trực (NLĐO)