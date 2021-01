Triển khai lực lượng cảnh sát vũ trang bảo vệ Sân bay Tân Sơn Nhất

Lực lượng cảnh sát vũ trang thực hiện nnhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các mục tiêu liên quan, góp phần đảm bảo an toàn đi lại cho người dân.



Đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách dịp cuối năm

Lực lượng vũ trang bảo vệ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất gồm nhiều lực lượng thuộc Công an TP.HCM. (Nguồn: tuoitre.vn)





Ngày 21/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ triển khai phương án tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia theo quyết định số 809/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.



Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, an ninh, an toàn hàng không dân dụng là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia.



Đảng và Nhà nước đã xác định bảo đảm an ninh hàng không là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các lực lượng chuyên ngành hàng không và lực lượng công an giữ vai trò trực tiếp, phối hợp chặt chẽ.



Bộ Công an đã phân công Công an thành phố thực hiện một số nhiệm vụ vũ trang, tuần tra, cảnh giác, bảo vệ Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Đài Kiểm soát không lưu, Đài Rada Tân Sơn Nhất...



Việc triển khai phương án tổ chức lực lượng cảnh sát vũ trang cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất góp phần thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các mục tiêu liên quan.



Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng cảnh sát vũ trang bảo vệ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất gồm nhiều đơn vị thuộc Công an thành phố như Phòng An ninh nội bộ, Phòng Cảnh sát bảo vệ, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt, Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Công an quận Tân Bình.



Lực lượng này sẽ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các mục tiêu liên quan, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.



Cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt - PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông Công an 6 tỉnh giáp ranh, gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang.



Việc này nhằm tăng cường công tác phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 6 tỉnh thành giáp ranh, đặc biệt là dịp cao điểm cuối năm.



Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc ký kết kế hoạch hợp tác sẽ giúp lực lượng cảnh sát giao thông Công an 7 tỉnh, thành thực hiện có hiệu quả phương án phân luồng từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực giáp ranh.



Bên cạnh đó, các đơn vị cũng sẽ thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp lực lượng, hỗ trợ phương tiện trong công tác: đưa, dẫn đoàn; phòng, chống các loại tội phạm; xử lý các sự cố ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.



Trước đó, vào ngày 29/10/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an thành phố và Công an 6 tỉnh trên.



Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hoan nghênh các đơn vị có sáng kiến hợp tác, liên kết vùng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, qua đó từng bước kéo giảm tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của từng địa phương.



Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị triển khai hiệu quả kế hoạch phối hợp, qua đó nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa các đơn vị.



