Tàu "lạ" đâm tàu cá Nghệ An, 8 người rơi xuống biển, 1 người tử vong

Một tàu cá của ngư dân Nghệ An đang khai thác thủy sản trên biển bị một tàu "lạ" chưa rõ biển kiểm soát đâm chìm. 8 ngư dân rơi xuống biển, trong đó 1 người tử vong.



Các thuyền viên sau khi được cứu sống đã được đưa về Đồn Biên phòng Quỳnh Phương lấy lời khai về tung tích con tàu "lạ".



Sáng 26/1, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương cho PV Dân trí biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h20 ngày 25/1. Tàu cá NA 90800 TS do ông Nguyễn Văn Triều (SN 1974, trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) làm chủ, đang đánh bắt hải sản tại tọa độ 18⁰49 vĩ độ Bắc; 106⁰ kinh độ Đông (gần khu vực đảo Mắt).



Thời điểm trên, do sương mù trên biển dày đặc nên tàu ông Triều đã bị 1 tàu vận tải (chưa rõ biển số) bất ngờ đâm chìm. Lúc này trên tàu ông Triều có 8 thuyền viên đều bị rơi xuống biển.



Ngay lập tức, tàu ông Triều đã phát đi tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã phối hợp với Đài Thông tin duyên hải Bến Thủy và các lực lượng hiệp đồng thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá gặp nạn để hỗ trợ cứu nạn.



Đồng thời, điều động tàu CN 09 và lực lượng của Hải đội 2 BĐBP Nghệ An phối hợp với các tàu cá của ngư dân, gồm: NA 94789 TS, NA 94655 TS, NA 90085 TS, NA 90156 TS triển khai đội hình tìm kiếm thuyền viên gặp nạn.



Vụ tàu lạ đâm tàu Nghệ An đang đánh bắt hải sản làm một ngư dân tử vong.



Đến gần 6h cùng ngày, tàu cá NA 94789 TS do anh Phạm Hữu Hải (SN 1980, trú tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu) làm thuyền trưởng đã tìm thấy, cứu vớt được 8 thuyền viên. Do sức khỏe yếu nên thuyền viên Nguyễn Văn Vân (SN 1964, trú phường Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai) đã tử vong.



Đến hơn 10h ngày 25/1, tàu Hải đội 2 đã đưa các thuyền viên còn sống cùng thi thể thuyền viên tử vong vào cảng Lạch Cờn, phối hợp với Đồn Biên phòng Quỳnh Phương bàn giao cho gia đình và địa phương.



Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quỳnh Phương, Trung tá Hồ Văn Thịnh cho biết: "Hiện nạn nhân tử vong đã được bàn giao cho gia đình lo thủ tục mai táng. Các ngư dân họ có khai là hôm qua do trời sương mù dày đặc trên biển, tầm nhìn hạn chế, nên khi chiếc tàu đâm bỏ trốn không nhìn rõ biển số. Hiện chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan liên quan truy tìm chiếc tàu bỏ trốn này".



Hiện Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung điều tra, xác minh, làm rõ phương tiện gây tai nạn bỏ trốn để xử lý theo quy định của pháp luật.





