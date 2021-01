Tạm giữ hơn 20.000 kg chuối phun chất bảo quản

Hơn 20.000 kg chuối được phun chất bảo quản chuẩn bị xuất bán bị cơ quan chức năng tạm giữ.



Chuối được ngâm, rửa nước trước khi phun chất bảo quản. Ảnh: Công an Đồng Nai



Ngày 20.1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra điểm thu hoạch, chế biến chuối tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, Đồng Nai và phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.



Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện quanh khu vực thu hoạch, chế biến chuối có diện tích khoảng 2.000 m2, trong đó sử dụng khoảng 30 m2 để chế biến chuối; 2 bồn nước có màu trắng đục, mỗi bồn nước có dung tích khoảng 3.000 lít; 2 bình thuốc bảo vệ thực vật màu vàng (không có tem, nhãn tiếng Việt chỉ có nhãn mác ghi chữ Trung Quốc), được dùng phun vào chuối để bảo quản.



Qua kiểm tra, cơ quan công an xác định, khu vực chế biến chuối nói trên do ông Hồ Mùn Sáng (36 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) làm chủ và thuê mướn nhân công thu hái, sơ chế, chế biến chuối.



Bình thuốc bảo vệ thực vật màu vàng trên không nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.





Phun xịt chất bảo quản vào chuối trước khi đóng gói. Ảnh: Công an Đồng Nai



Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc và 1 thùng container chứa hơn 20.000 kg chuối để tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo MINH CHÂU (LĐO)