Quảng Ninh: Nhân viên bảo trì tử nạn do bị rơi trong thang máy

Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngày 12.1, cho biết, một vụ tai nạn lao động làm một người thiệt mạng đã xảy ra tại trường Mầm non Vân Anh (địa chỉ tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên).



Thang máy chung cư cao tầng bất ngờ rơi tự do, nhiều người bị thương

Bảo vệ chung cư rơi từ tầng 18 khi bước vào thang máy không có cabin

Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) sử dụng các thiết bị cầm tay để phá dỡ một phần thang máy tiếp cận nạn nhân xấu số. Ảnh: CTV Khánh Nam



Nạn nhân là anh V.V.L, trú tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, là nhân viên Công ty Cổ phần thang máy Đông Hải (trụ sở tại TP Hạ Long, Quảng Ninh).



Theo điều tra ban đầu, khi anh L. đang tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thang máy của nhà trường thì bị trượt chân rơi xuống khe giữa thang máy và buồng thang. Nạn nhân tử vong tại hiện trường trước khi lực lượng cứu hộ đến nơi.



Lực lượng cứu hộ của Công an thị xã Quảng Yên phối hợp với nhân viên Công ty Cổ phần thang máy Đông Hải sử dụng máy móc và dụng cụ cầm tay phá dỡ một phần thang máy, cấu kiện xây dựng xung quanh để tiếp cận nạn nhân. Sau 1 giờ 40 phút, thi thể nạn nhân đã được đưa ra ngoài.



https://laodong.vn/xa-hoi/quang-ninh-nhan-vien-bao-tri-tu-nan-do-bi-roi-trong-thang-may-870343.ldo

Theo Trần Ngọc Duy (LĐO)