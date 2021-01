Quảng Nam: Sau va chạm, hai xe máy bốc cháy dữ dội, hai tài xế bỏng nặng

Trong lúc lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam, hai xe máy bất ngờ va chạm nhau và bốc cháy dữ dội khiến hai người bị thương nặng.



Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 20: Xe máy bốc cháy, xe tải bẹp dúm

Xe máy bốc cháy thành than trên quốc lộ 1

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 xe bốc cháy - ẢNH: NAM THỊNH



Sáng 19.1, Trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 xe máy bốc cháy dữ dội, hai người bị bỏng nặng.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, xe máy BS 92H1-41853, do một người đàn ông điều khiển (chưa rõ danh tính), lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng nam – bắc. Khi đến tại Km 964, đoạn qua TT.Hương An (H.Quế Sơn, Quảng Nam), thì bất ngờ va chạm với máy với xe máy BS 92H1-173.72, do một nam thanh niên điều khiển (chưa rõ danh tính) lưu thông cùng chiều.



Hai xe máy bốc cháy sau va chạm - ẢNH: NAM THỊNH



Theo một lãnh đạo Trạm CSGT Thăng Bình nhận định bước đầu, thời điểm hai xe máy va chạm, người đàn ông điều khiển xe máy BS 92H1-41853, đang chở theo một cưa lốc và một can xăng trên đường đi cưa cây nên khi hai xe máy va chạm mạnh, khi ngã xuống một trong hai xe máy đã tạo ra tia lửa, gặp xăng nên đã bốc cháy dữ dội.



Lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường lấy thông tin, điều tiết tai nạn giao thông - ẢNH: NAM THỊNH



Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã hô hoán nhau đến dập lửa đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Vụ tai nạn khiến hai xe máy bị thiêu rụi, hai tài xế bị bỏng nặng ngay sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Nhận tin báo, Trạm CSGT Thăng Bình phối hợp với CSGT Công an H.Quế Sơn có mặt tại hiện trường lấy thông tin, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Theo MẠNH CƯỜNG (thanhnien)