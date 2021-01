Phát hiện nam giáo viên người nước ngoài tử vong trong căn nhà thuê

Phá cửa vào kiểm tra, nhiều người tá hỏa khi phát hiện nam giáo viên người nước ngoài tử vong tại căn nhà thuê ở Cà Mau.





Ngày 13-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của UBND phường 4, TP Cà Mau (Cà Mau) xác nhận một nam giáo viên người nước ngoài tử vong tại căn nhà thuê trên địa bàn.



Căn nhà nơi nam giáo viên người nước ngoài thuê



"Giáo viên này có quốc tịch New Zealand, dạy cho một trung tâm ngoại ngữ ở phường 9 nhưng đăng ký tạm trú trên địa bàn vào năm 2019", lãnh đạo này cho biết.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 35 phút ngày 12-1, trung tâm ngoại ngữ nơi giáo viên người New Zealand giảng dạy trình báo Công an phường 4 về việc không liên lạc được với người này.



Ngay lập tức, Công an phường 4 cùng các đơn vị liên quan đến nhà giáo viên này thuê tại khu tái định cư để phá cửa vào trong kiểm tra thì phát hiện ông đã tử vong.

Theo VÂN DU (NLĐO)