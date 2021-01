Phát hiện con hổ lớn nặng khoảng 250 kg trong nhà dân

Qua kiểm tra, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện một con hổ lớn nặng khoảng 250 kg trong nhà người dân ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.



Phát hiện 5 cá thể hổ trên xế hộp



Chiều 20-1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an huyện Hương Sơn kiểm tra, phát hiện có 1 cá thể hổ tại nhà ông Đinh Nhật Nghệ (SN 1972), trú tại thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, Hương Sơn, Hà Tĩnh.





Con hổ nặng 250 kg phát hiện trong nhà ông Nghệ - Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp





Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19-1, sau nhiều ngày điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra nhà ông Đinh Nhật Nghệ thì phát hiện tại khu nhà vệ sinh có 1 con hổ lớn nặng khoảng 250 kg nằm bất động.



Vào thời điểm kiểm tra, ông Nghệ không có mặt tại nhà nên lực lượng chức năng đã lập biên bản và đưa con hổ trên về Công an huyện Hương Sơn.





Ông Đinh Nhật Nghệ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Tĩnh cung cấp





Đến trưa 20-1, ông Đinh Nhật Nghệ đã đến Công an huyện Hương Sơn trình diện. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu ông Đinh Nhật Nghệ khai nhận đã mua con hổ trên tại Nghệ An về để nấu cao.



Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.



Theo Hải Vũ - Thiên Thành (NLĐO)