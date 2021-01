Phát hiện 7 công dân trốn qua đường mòn, nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn) vừa phát hiện, bàn giao 7 công dân trốn qua đường mòn, nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

7 công dân nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Ảnh: Quang Trung



Sáng 15.1, tại lán cách ly tạm thời của Đồn Biên phòng Ba Sơn (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), các đơn vị chức năng đã lập biên bản, bàn giao người nhập cảnh trái phép cho ngành y tế để cách ly phòng chống dịch COVID-19.



Cụ thể, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã bàn giao 7 công dân Việt Nam, trong đó có 4 nữ, 3 nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mong biên giới khu vực mốc 1193 cho Trung tâm y tế huyện Cao Lộc tiến hành các biện pháp cách ly theo quy định.



Trước đó, hồi 7h cùng ngày, Đồn Biên phòng Ba Sơn phối hợp với lực lượng dân quân, Công an xã Xuất Lễ trong quá trình tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 7 công dân này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Kết quả khai thác ban đầu cho thấy, tất cả 7 công dân Việt Nam đều khai xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua đường mòn biên giới có mục đích làm thuê. Đến ngày 15.1 những người này đã trốn qua đường mòn về Việt Nam. Trong quá trình lao động ở Trung Quốc chỉ ở tại nơi lao động không đi đâu.



Sau khi tạm giữ 7 công dân trên, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phối hợp với Trạm y tế xã Xuất Lễ tiến hành đo thân nhiệt cho từng người và đưa về lán cách ly tạm thời. Sau đó Đồn Biên phòng Ba Sơn đã lập biên bản bàn giao các công dân trên để cách ly theo quy định.



Trước đó, ngày 14.1, tại cầu biên giới cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, Hà Giang), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, BĐBP Hà Giang phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật và Công an tỉnh tiếp nhận 27 công dân Việt Nam do Cục Công an huyện Quảng Nam, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả.



Những công dân trên đều nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê từ tháng 5, 6, 7 năm 2020 và bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc bắt giữ.



Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thân nhiệt, phun khử khuẩn, lấy thông tin cá nhân, kê khai y tế cùng các thủ tục pháp lý ban đầu, sau đó bàn giao cho trạm y tế xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang để cách ly theo quy định.

