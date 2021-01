Nam thanh niên bị đâm chết giữa trung tâm TP. Đà Nẵng

Rạng sáng 14.1, người dân phát hiện thi thể 1 nam thanh niên nằm chết giữa đường phố, đoạn đường Võ Quí Huân - Nguyễn Duy Trinh (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nên báo cơ quan công an.



Hiện trường vụ án.



Sáng cùng ngày, Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết đang điều tra vụ việc liên quan đến cái chết của một thanh niên trên địa bàn phường Hòa Hải.



Trước đó người dân địa phương phát hiện một thi thể thanh niên tử vong trên đoạn đường Võ Quí Huân - Nguyễn Duy Trinh.



Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần jean dài màu xanh, mang giày màu trắng, áo ấm và mũ màu đen, bịt khẩu trang y tế, nằm tử vong trên vũng máu.



Nhận tin báo, lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn đã nhanh chóng có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường và xác minh vụ việc.



Nạn nhân sau đó được xác định là H.B.L (SN 1995, trú quận Ngũ Hành Sơn).



Qua điều tra nhanh, công an nhận định đây là một vụ án mạng nghi xảy ra sau cuộc nhậu và xuất phát từ mâu thuẫn trên Facebook.



Nghi phạm tên Nguyễn T. (SN 1990, trú Quảng Nam) liên quan đến cái chết của anh L. cũng đã ra đầu thú.



https://laodong.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-bi-dam-chet-giua-trung-tam-tp-da-nang-870755.ldo

Theo Bình Quý (LĐO)