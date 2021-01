Huế: Liên tiếp bắt quả tang dân chơi "phê" ma túy tại khách sạn, quán karaoke

Cơ quan công an liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng “phê” ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn TP. Huế (Thừa Thiên Huế).





Sáng 25/1, Công an TP.Huế cho biết, lực lượng thuộc cơ quan này vừa liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng "phê" ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố.



Theo Công an TP.Huế, thời gian gần đây, tội phạm và tệ nạn về ma túy có xu hướng chuyển dịch vào hoạt động trong các cơ cở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, núp bóng dưới hình thức lưu trú hoặc hát karaoke. Trước tình hình này, Công an TP.Huế đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về ma túy tăng cường lực lượng, phối hợp công an các phường đẩy mạnh ra quân truy quét.



Các đối tượng dân chơi "phê" ma túy bị phát hiện quả tang tại khách sạn Victory.



Vào lúc 3h ngày 22/1, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Huế và Công an phường Xuân Phú kiểm tra hành chính đột xuất tại khách sạn Victory (địa chỉ số 8 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Xuân Phú). Tại đây, công an bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng (SN 1983), Phan Thị Quỳnh Anh (SN 1989), Hồ Thị Diệu Hồng (SN 1981, cùng trú trên địa bàn TP.Huế), Nguyễn Thảo Hương (SN 1984, trú tại Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.



Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 1 gói nilong có chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy cùng với nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua text nhanh, các đối tượng đều dương tính với ma túy.



Công an đưa các đối tượng "phê" ma túy tại khách sạn Victory về trụ sở để điều tra.



Cùng ngày, một tổ công tác của Công an TP.Huế phát hiện quán karaoke Royal (địa chỉ 277 đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ) hoạt động quá giờ quy định nên tiến hành kiểm tra. Tại đây, lực lượng công an phát hiện có 4 đối tượng dương tính với ma túy.



Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và xử lý nghiêm chủ cơ sở kinh doanh để xảy ra sai phạm.



Trong giai đoạn 2021-2025, Công an TP.Huế thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố "không ma túy, không trộm cướp" theo Thông báo số 35-TB/TU của Thường vụ Thành ủy Huế.



Trong năm 2020, Công an TP.Huế phát hiện, điều tra xử lý 60 vụ, bắt giữ 71 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ 2019, phát hiện nhiều hơn 22 vụ/21 đối tượng.



Tang vật vụ án.



Điều lo ngại là người nghiện và người sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa, trong đó xuất hiện tình trạng giới trẻ rủ nhau sử dụng ma túy tập thể tại các cơ sở lưu trú, quán karaoke, quán bar. Chất ma túy chuyển dịch mạnh từ việc hút, hít, chích các chất ma túy tổng hợp dạng thuốc phiện, heroin, moocphin… sang dạng uống, ngậm, hít các dạng ma túy tổng hợp hướng thần gây phấn khích, ảo giác mạnh, trong đó nhiều loại chưa được đưa vào danh mục các chất ma túy.



Hiện trên địa bàn TP.Huế có 299 người nghiện, 464 người sử dụng ma túy, 273 người nghi nghiện, trong đó 245 người nghiện đang điều trị bằng methadone. Đáng chú ý, qua rà soát, có 46 đối tượng nghiện có biểu hiện ngáo đá, loạn thần do sử dụng ma túy; hơn 100 điểm công cộng, cơ sở kinh doanh có dấu hiệu bị các đối tượng lợi dụng làm điểm sử dụng trái phép chất ma túy…



