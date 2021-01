Hải Phòng: Bắt nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên

Liên quan đến vụ án đại gia Ngô Văn Phát (tức Phát "dầu") buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng, lực lượng công an đã bắt giữ ông Tô Hữu Tề (SN 1959) – nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ".





Lâu đài trăm tỉ đồng trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng của đại gia Phát "dầu". Ảnh: HH



Ngày 1.1, một lãnh đạo của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hải Phòng xác nhận: Đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tô Hữu Tề (SN 1959) – nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ” do có liên quan đến vụ án đại gia Phát "dầu" buôn bán hóa đơn.



Cùng với đó, vào lúc 16h ngày 30.12, lực lượng công an cũng đã tổ chức khám xét tại nơi ở của ông Tô Hữu Tề tại nhà riêng ở đường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.



Theo nguồn tin của Lao Động cho biết, ông Tô Hữu Tề bị bắt vì có liên quan đến hành vi buôn lậu của đại gia Ngô Văn Phát (tức Phát "dầu", SN 1964, trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng).



Trước đó, vào tháng 9.2020, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát và đồng bọn đã có hành vi lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Cùng bị bắt với đại gia Phát dầu còn có 6 nhân viên, đàn em của ông này.



Theo thông tin từ Cục Thuế Hải Phòng cho biết, đại gia Ngô Văn Phát từ năm 2012 đến nay đã thành lập 14 doanh nghiệp, hầu hết đều hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu. Trong số này, có 9 doanh nghiệp trên địa bàn quận Hải An, 2 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, 3 doanh nghiệp trên địa bàn quận Hồng Bàng và huyện An Dương. Điều đáng nói chính là, 13 doanh nghiệp đều đã ngừng hoạt động, hoặc doanh nghiệp không hoạt động tại địa bàn đã đăng kí.



Duy nhất 1 công ty còn hoạt động chính là Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát (hay còn gọi là Phát Petraco) trên địa bàn huyện An Dương, Hải Phòng.



Ngoài hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu và còn thực hiện một số dự án xây dựng, du lịch sinh thái trên địa bàn Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh, ông Ngô Văn Phát cũng được một số cơ quan truyền thông viết bài phản ánh với tư cách là chủ của những toà lâu đài hàng trăm tỉ ở Hải Phòng và Thái Bình.



Vụ việc hiện vẫn đang được Cơ quan Công an điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.



Theo MAI CHI (LĐO)