Gần 500 trâu bò chết do rét đậm, rét hại ở miền Bắc

Đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra tại miền Bắc đã khiến 375 trâu, 119 bò, 17 lợn bị chết do giá rét.





Ngày hôm nay 13-1, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại.



Bảng nhiệt độ đo được lúc 6 giờ sáng 13-1 tại các trạm quan trắc của cơ quan khí tượng cho thấy nhiệt độ các tỉnh miền núi vẫn rất thấp, dù thời tiết đã ấm lên rất nhiều: Đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 6,4 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) -0,1 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 2,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 6,6 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6,5 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 4,8 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 5,9 độ C; Quảng Ninh 9,6 độ C; Hà Nội 10,3 độ C; Hà Tĩnh 9,3 độ C; Nghệ An 9,6 độ C.



Đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra đã khiến 375 trâu, 119 bò ở các tỉnh phía Bắc bị chết



Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C, có nơi trên 20 độ C.



Phía tây Bắc Bộ và đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy băng giá và sương muối.



Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lạng Sơn, Yên Bái, đợt rét đậm, rét hại đang diễn ra tại miền Bắc đã khiến 375 trâu, 119 bò, 17 lợn bị chết. Trong đó tỉnh các địa phương bị thiệt hại nặng như Lào Cai: 129 trâu; Điện Biên: 129 trâu, 50 bò; Sơn La: 62 trâu, 66 bò.



Cùng với đó, băng giá, mưa tuyết cũng gây thiệt hại 93 ha rau màu, 1.050 chậu địa lan của người dân tỉnh Lào Cai.



Theo dự báo, từ nay đến 21-1, phía tây Bắc Bộ và đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng. Trời rét đậm trong ngày 13-1, sau đó trở rét đậm. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, có mưa, rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm.



Theo Văn Duẩn (NLĐO)