Đà Nẵng kỷ luật 4 nhân viên trong vụ tận thu gỗ ngã đổ sau bão

Công ty công viên cây xanh TP.Đà Nẵng xử lý, kỷ luật 4 nhân sự trong vụ tận thu gỗ sau bão.



Bãi tập kết cây xanh vườn ươm khu B Nam cầu Cẩm Lệ bị cưa xẻ gỗ và vận chuyển đi ẢNH: NGUYỄN TÚ





Ngày 4.1, Công ty công viên cây xanh TP.Đà Nẵng xử lý, kỷ luật 4 nhân sự trong vụ tận thu gỗ sau bão. Trong đó, bà Nguyễn Thị Anh Minh (Phó phòng Kinh doanh) do đưa người và phương tiện vào tận thu cây khi công ty chưa đồng ý, thiếu giám sát để xảy ra cưa xẻ gỗ, chở đi... bị kỷ luật cảnh cáo và phải hoàn trả số gỗ.



Ông Nguyễn Thanh Minh (Đội trưởng bảo vệ) và ông Trần Minh (Đội trưởng vườn ươm) do thiếu trách nhiệm giám sát, để xảy ra cưa gỗ tại vườn ươm khu B Nam cầu Cẩm Lệ, làm mất tài sản... bị kiểm điểm trước tập thể, hạ thi đua loại C tháng 12.2020. Bảo vệ Nguyễn Văn Toàn cũng bị kiểm điểm trước tập thể, hạ thi đua loại D tháng 12.2020 do thiếu trách nhiệm bảo vệ gỗ.



Trước đó, sau khi cây xanh bị ngã đổ sau các trận bão năm 2020, Công ty công viên cây xanh cắt tỉa, tập kết về vườn ươm khu B với khối lượng 28.376 m3 thân cành. Bà Nguyễn Thị Anh Minh xin vận chuyển hết khối lượng gỗ trên, được công ty chỉ đạo phối hợp Phòng Kế hoạch đầu tư lập phương án. Tuy chưa được công ty thống nhất phương án, từ ngày 24.12.2020 bà Minh đã cho công nhân, xe cơ giới đến lấy gỗ, cưa xẻ và chở đi.

