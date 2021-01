Công an Tiền Giang lại nổ súng để phá trường gà

Công an tỉnh Tiền Giang trong 2 ngày liên tiếp đã phá 3 ổ cờ bạc, trong đó có 1 trường gà.





Ngày 28-1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm giữ 24 đối tượng tại huyện Cái Bè để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.



Trước đó, vào chiều tối 26-1, Phòng Cảnh sát Hình sự đã nổ súng khống chế trường gà nằm sâu trong con hẻm khá phức tạp xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, qua đó bắt quả tang 24 đối tượng đang đá gà ăn tiền. Các đối tượng khai nhận trường gà này của Đoàn Văn Thành (SN 1981; ngụ thị trấn Cái Bè) tổ chức.



Công an thu giữ 11 con gà đá, 30 cuộc băng keo, 8 cặp cựa, cân, 40 xe máy, 21 điện thoại và 499 triệu đồng.



Các đối tượng bị bắt ngày 26-1 tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè



Khoảng 16 giờ ngày 25-1, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an thị xã Cai Lậy bắt quả tang 13 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà Ngô Văn Cu (SN 1949; phường 1, thị xã Cai Lậy). Tại đây, 13 đối tượng đang sát phạt nhau.



Tang vật thu giữ gồm 2 bộ lắc tài xỉu, 3 hột xí ngầu, 14 điện thoại di động và gần 120 triệu đồng. Tụ điểm cờ bạc này do Ngô Văn Cu đứng ra tổ chức.



Trước đó, lúc 13 giờ cùng ngày, Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an xã Tân Tây bắt quả tang 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng tại quán giải khát của Ung Tấn Trạng (SN 1973; xã Tân Tây).



Tang vật thu giữ gồm 1 laptop, 1 máy tính bảng, 8 xe máy, 6 điện thoại di động và gần 100 triệu đồng. Công an huyện Gò Công Đông đang làm việc 10 đối tượng tham gia.

Theo M. SƠN (NLĐO)