"Chặn" 6 nam, nữ nhập cảnh trái phép trên chiếc ôtô xuôi về thành phố

Hiện cả 6 người trên đã được đưa đến khu cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.





Ngày 12-1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phát hiện 6 nam, nữ có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.



Theo đó, vào tối 10-1, qua nắm tình hình, lực lượng Trạm CSGT Đakrông phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện xe ôtô mang BKS 37A - 365.88 lưu thông hướng Lao Bảo - Đông Hà có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành dừng xe kiểm tra.





6 người nhập cảnh trái phép bị phát hiện (Ảnh: Anh Tuấn)



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 nam, nữ có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam gồm: Hồ Sỹ Yêm (49 tuổi) và Lương Thị Hương (51 tuổi; cùng ngụ xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), Phạm Xuân Đạo (48 tuổi), Nguyễn Thị Ngân (46 tuổi), Đậu Xuân Khánh (36 tuổi) và Nguyễn Đức Trung (40 tuổi; cùng ngụ xã Diễn Pháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).



Bước đầu, 6 người trên khai nhận trước đó họ đi làm ăn ở nước Lào. Để nhập cảnh cảnh trái phép vào Việt Nam, họ đã bỏ ra số tiền khoảng 7 triệu đồng/người cho một đôi vợ chồng người Nghệ An đang làm việc tại huyện Sê Nô, tỉnh Savannakhet (Lào).



Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo Đ. Nghĩa (NLĐO)