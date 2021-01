Bộ Công an triệt phá ổ đánh bạc quy mô lớn ở Bình Định đúng ngày đầu năm mới

Ngày 2/1, Bộ Công an đang tiếp tục lấy lời khai để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan đến vụ Bộ Công an triệt phá ổ đánh bạc quy mô lớn bằng hình thức xóc bầu cua tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước.



Cụ thể vụ Bộ Công an triệt phá ổ đánh bạc quy mô lớn: Trước đó, khoảng 16h30 chiều 1/1, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bất ngờ đột kích căn nhà hoang tại thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước. Tại đây, cảnh sát đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua.



Phát hiện cảnh sát, một số đối tượng trong sới bạc liền nhảy xuống sông Hà Thanh cạnh đó để bỏ trốn. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát đã dùng ca nô khép chặt vòng vây, bắt gọn các đối tượng nhảy xuống sông.



Tại hiện trường, cảnh sát đã bắt giữ 58 đối tượng, khoảng 500 triệu đồng tiền mặt, 5 ô tô, 9 mô tô và một số vật dụng khác phục vụ cho việc đánh bạc.



Được biết, đây là chuyên án do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an thực hiện.



Theo Dũ Tuấn (Dân Việt)