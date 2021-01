Bình Dương: 8 giờ truy bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm 500 triệu đồng

Tại Bình Dương, một đối tượng đã đột nhập vào nhà dân trộm 500 triệu đồng tiền mặt. Sau 8 giờ truy theo dấu vết, công an đã xác định và bắt được đối tượng gây ra vụ trộm.





Công an bắt giữ đối tượng trộm 500 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp



Vụ trộm cắp tài sản xảy ra 10h30 ngày 23.1 tại nhà bà H. K.Th (38 tuổi) có địa chỉ ở khu phố 1, thị trấn Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.



Kẻ gian đã đột nhập vào nhà lục lọi và tìm ra nơi cất tiền, lấy trộm đi 500 triệu đồng. Đến 15h cùng ngày, chủ nhà phát hiện và trình báo công an.



Ngay sau đó, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình Sự Công an tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ.





Công an thu giữ được 500 triệu đồng mất trộm. Ảnh: Công an cung cấp



Qua điều tra, lần theo các dấu vết để lại tại hiện trường và xác minh các đối tượng ở địa phương, Công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm là đối tượng Vũ Minh Tuấn, (34 tuổi, ngụ tại Khu phố 2, thị trấn Dầu Tiếng).



Ngay sau đó, công an đã tiến hành mời Tuấn về trụ sở Công an huyện Dầu Tiếng để làm việc. Với các chứng cứ thu thập được của công an, đối tượng Tuấn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Công an đã đưa đối tượng này đến nơi cất giấu và thu giữ vật chứng là số tiền 500 triệu đồng sau 8h nhận được tin báo vụ trộm.

https://laodong.vn/phap-luat/binh-duong-8-gio-truy-bat-doi-tuong-dot-nhap-nha-dan-trom-500-trieu-dong-873651.ldo





Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)