Bình Định: Cháy dữ dội ở công ty may, thiệt hại ước tính hơn 10 tỉ đồng

Đám cháy xuất phát từ văn phòng, sau đó lan nhanh ra khu vực nhà xưởng nguyên liệu rồi đến khu chứa thùng hàng và thành phẩm của công ty may.





Đến trưa 3-1, đám cháy tại khu vực nhà xưởng của Công ty CP May Tam Quan trên địa bàn phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.





Hiện trường vụ cháy ở Công ty CP May Tam Quan. Ảnh: Danh Nhân



Thông tin ban đầu, khoảng hơn 3 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC khu vực Hoài Nhơn nhận được tin báo cháy tại nhà xưởng Công ty CP May Tam Quan nên lập tức huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Khi lực lượng chữa cháy đến nơi, toàn bộ khu vực nhà xưởng nguyên liệu, khu B chứa thùng hàng và thành phẩm của công ty đã sập đổ. Do phần lớn nguyên vật liệu là chất dễ cháy nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội.



Theo anh Võ Văn Hải, nhân viên trực bảo vệ Công ty CP May Tam Quan, khi nghe tiếng còi báo cháy phát ra từ khu văn phòng khoảng trước 3 giờ sáng cùng ngày, anh đã gọi 2 nhân viên bảo vệ trực cùng đến mở cửa Phòng Hành chính tổng hợp thì thấy lửa khói bao trùm, nên lập tức điện báo lực lượng cảnh sát chữa cháy.



Khu vực nhà xưởng của Công ty CP May Tam Quan trước khi bị cháy



Theo Công ty CP May Tam Quan, vụ cháy bước đầu gây thiệt hại cho doanh nghiệp ước tính hơn 10 tỉ đồng.



Theo Đức Anh (NLĐO)