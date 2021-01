Bắt ổ nhóm tổ chức cho hàng trăm người đánh bạc trên mạng lên tới 10 tỉ đồng

Chỉ tính từ cuối tháng 10-2020 đến khi bị bắt, 3 thanh niên ở Thanh Hóa đã tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đánh bạc trên mạng với tổng số tiền lên đến trên 10 tỉ đồng.





Ngày 28-1, tin từ Công an huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa phá Chuyên án 121B, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng lấy tiền trên mạng Internet, số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ lên tới 10 tỉ đồng.



3 thanh niên trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet



Theo đó, sau 1 thời gian lập án đấu tranh, Công an huyện Như Thanh đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng là chủ các đại lý của đường dây đánh bạc gồm: Lê Văn Dũng (SN 1983); Lê Văn Công (SN 1987; ngụ Đình Hương, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa); Dương Hồng Sơn (SN 1999; ngụ xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung).



Khám xét nơi ở, Công an huyện Như Thanh đã thu giữ 3 điện thoại di động, các loại thẻ tín dụng ngân hàng và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc trên mạng Internet của ổ nhóm này.



Theo tài liệu, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua app game "Kingfun" của đại lý "Maithuy3883". Thông qua việc tìm hiểu trên mạng Internet, ổ nhóm này đã liên lạc với nhau để lập tài khoản game, sau đó liên hệ nâng cấp tài khoản của mình lên đại lý cấp 1 để có thể mua, bán điểm đổi thưởng ra tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng. Quá trình chơi, con bạc có thể đổi thưởng để có tiền mặt thông qua các đại lý bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với nhau hoặc qua thẻ cào khác nhau.



Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ cuối tháng 10-2020 đến khi bị bắt, ổ nhóm nói trên đã tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đánh bạc trên mạng với tổng số tiền lên tới 10 tỉ đồng.



Hiện Công an huyện Như Thanh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)