Bắt Chánh văn phòng Sở Y tế Tiền Giang để điều tra hành vi nhận hối lộ

Công an thành phố Mỹ Tho tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chánh văn phòng Sở Y tế Tiền Giang là Nguyễn Văn Nguyện để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Chiều 22/1, Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho cùng tổ công tác của Công an thành phố Mỹ Tho đến Sở Y tế Tiền Giang để tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chánh văn phòng Sở này là Nguyễn Văn Nguyện (sinh năm 1964; trú tại xã Phú Cường, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), để điều tra về tội "Nhận hối lộ".



Theo thông tin ban đầu, vào tháng 2/2010, Nguyện giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ của Sở Y tế Tiền Giang.



Vào thời điểm này, có nhiều bác sỹ được đào tạo theo địa chỉ do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang cấp kinh phí đào tạo khi học xong phải về tỉnh công tác. Trong số này, có những bác sỹ sau khi ra trường vì điều kiện không thể về công tác nên làm đơn xin bồi thường kinh phí đào tạo.



Nguyện đã tiếp nhận đơn và có hành vi gọi điện thoại “đòi chung tiền". Sau khi có đầy đủ chứng cứ, một số người đã tố cáo với Công an.



Sau khi thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định, trong chiều 22/1, cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc và nhà riêng của bị can Nguyện.

