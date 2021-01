13 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ thứ 2 Tết Dương lịch

Trong ngày nghỉ thứ 2 Tết dương lịch 2021, cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết, 13 người bị thương.





Ngày 2-1, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an, cho biết trong ngày 2-1, ngày nghỉ thứ 2 dịp Tết dương lịch này, cả nước xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người, bị thương 13 người. Cả 21 vụ đều xảy ra trên đường bộ. So với cùng kỳ năm ngoái (2-1-2020), giảm 5 người chết và giảm 1 người bị thương.



Theo đó, thực hiện cao điểm của Cục CSGT về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân năm 2021, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 9.035 trường hợp vi phạm trên đường bộ, phạt tiền 8.85 tỉ đồng, tạm giữ 67 ôtô, 1.100 xe máy, tước 688 giấy phép lái xe các loại. Đáng chú ý, đã có 640 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử phạt.



Các đội tuần tra kiểm soát đường bộ trên cao tốc thuộc Cục CSGT đã phát hiện, xử lý 83 trường hợp vi phạm, phạt tiền 223,7 triệu đồng, tước 29 giấy phép lái xe, tạm giữ 1 phương tiện. Cảnh sát đường thủy, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 226 trường hợp vi phạm, phạt tiền 214 triệu đồng.



Trong thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục triển khai những kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn quốc nhằm giảm tai nạn giao thông.



Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)