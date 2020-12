Yêu cầu Vietnam Airlines kiểm điểm về vi phạm quy chế cách ly

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) kiểm điểm rõ trách nhiệm vụ vi phạm quy chế cách ly. Đồng thời lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của Vietnam Airlines.



Tạm đình chỉ 15 ngày Trưởng đoàn tiếp viên hàng không Vietnam Airlines

Vietnam Airlines phun khử trùng trên tàu bay. Ảnh ĐT



Theo văn bản do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải – ông Lê Anh Tuấn ký nêu rõ, thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 2.12.2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines vi phạm quy định về phòng, chống dịch gây lây nhiễm trong cộng đồng.



Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Vietnam Airlines tổ chức kiểm điểm công tác tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Tổng công ty, trong đó tập trung kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc để tiếp viên hàng không lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly của Vietnam Airlines và gây lây nhiễm ra ngoài cộng đồng thời gian vừa qua. Đồng thời, phân tích, đánh giá, làm rõ những vi phạm và đề xuất, kiến nghị những giải pháp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ việc phòng chống dịch COVID-19 trong các hoạt động của Tổng công ty trong thời gian tới.



Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầo Cục trưởng Cục Y tế Giao thông Vận tải tham dự tất cả các cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm của Vietnam Airlines; chủ trì phối hợp cùng Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 của Vietnam Airlines, trong đó chú trọng các nội dung về việc triển khai chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống dịch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, của chính quyền các địa phương, Bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam; công tác tổ chức cách ly, giám sát đối tượng phải cách ly trong các cơ sở cách ly của Vietnam Airlines; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.



Cục Hàng không Việt Nam căn cứ vào kêt quả kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động vận tải hàng không của Vietnam Airlines để tham mưu, đề xuất hình thức xử phạt theo thẩm quyền quản lý Nhà nước chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải. Yêu cầu các cơ quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và có báo cáo Bộ trước 17 giờ ngày 10.12.2020.



Liên quan đến sự việc để xảy ra lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng những ngày qua, ngày 3.12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240, Bộ luật Hình sự 2015. Đồng thời, Cơ quan điều tra sẽ điều tra toàn diện, khách quan, "cá thể hóa" trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.



Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu kiểm điểm rõ trách nhiệm để xảy ra ca COVID-19 trong cộng đồng và giao cho Bộ Giao thông Vận tải kiểm điểm Vietnam Airlines, ra quyết định tạm đình chỉ 15 ngày với Đoàn trưởng đoàn tiếp viên để làm rõ trách nhiệm.

Theo MINH HẠNH (LĐO)