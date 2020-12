TP.HCM: Cháy lớn tại chung cư cũ, 2 người may mắn thoát nạn

Vào khoảng 8 giờ ngày 9/12, khói lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại một căn hộ ở tầng 2 của khu chung cư cũ 2 tầng, số 46 đường Trần Đình Xu, Quận 1.



Lực lượng cứu hỏa có mặt kịp thời dập tắt đám cháy. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)





Sáng 9/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn hộ trong khu chung cư cũ nằm trên đường Trần Đình Xu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người mắc kẹt bên trong. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt kịp thời để dập tắt vụ cháy và giải cứu được 2 người.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 9/12, khói lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại một căn hộ ở tầng 2 của khu chung cư cũ 2 tầng, số 46 đường Trần Đình Xu, Quận 1. Ngọn lửa lan nhanh khiến công tác chữa cháy ban đầu không thành, nhiều người bị kẹt lại bên trong.



Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã điều động nhiều phương tiện, trong đó có xe thang chuyên dụng của Đội Khu vực 1 và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận 1 đến hiện trường triển khai chữa cháy từ nhiều hướng.



Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời giải cứu 2 người ra ngoài an toàn. Trong đó, cụ bà Từ Thị Ngọc Sang (sinh năm 1949) được cán bộ Đội Khu vực 1 giải cứu kịp thời, không bị thương.



Sau gần 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được điều tra, làm rõ.

Theo Thành Chung (TTXVN/Vietnam+)