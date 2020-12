Thuỷ đoàn 1 Cảnh sát giao thông bắt nghi phạm mang 4 bánh heroin

Sáng 15.12, Thuỷ đoàn 1 Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh lần theo dấu vết của nghi phạm vận chuyển ma tuý, đã bắt giữ một đối tượng.



Trung tá Nguyễn Hồng Tâm - Phó đội trưởng, Đội 1, Thuỷ đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông bắt giữ nghi phạm (giữa) vận chuyển 4 bánh heroin. Ảnh: Thuỷ đoàn 1.





Thông tin trên được Trung tá Đinh Thế Anh (Phó Cục trưởng Cảnh sát giao thông - C08, Bộ Công an, Phụ trách Thuỷ đoàn 1) cho biết.



Trước đó, từ tin báo của cơ sở bí mật của cán bộ Thuỷ đoàn 1 về việc một đối tượng ở tỉnh Hà Giang có hoạt động tàng trữ, vận chuyển ma tuý từ thành phố Điện Biên Phủ đi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh và tiêu thụ trên các tuyến sông.



Thuỷ đoàn 1 báo cáo Phó Cục trưởng Đinh Thế Anh chỉ đạo xây dựng phương án trinh sát và phối hợp Phòng PC08 Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai phương án bắt giữ đảm bảo an toàn hiệu quả, đúng quy định.



Ngày 14.12, tổ công tác trinh sát của Thuỷ đoàn 1 đeo bám đối tượng từ Bắc Ninh lên Điện Biên và theo sát đối tượng từ thành phố Điện Biên Phủ. Đối tượng này đi ô tô khách biển số 27B - 002.XX.



Đến 6h40 sáng 15.12, tại khu vực trước cửa bưu điện thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), các tổ công tác của Thuỷ đoàn 1 cùng Phòng PC08 Bắc Ninh triển khai phương án bắt giữ đối tượng.



Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật là ba lô chứa 4 gói dạng bánh (nghi ma tuý dạng heroin) an toàn.



Tổ công tác bước đầu xác định, nghi phạm tên Sần Phùng Hính (29 tuổi, ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).



Thuỷ đoàn 1 đã lập biên bản sự việc, niêm phong toàn bộ tang vật và chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định.

https://laodong.vn/phap-luat/thuy-doan-1-canh-sat-giao-thong-bat-nghi-pham-mang-4-banh-heroin-862460.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)