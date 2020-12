Tạm ngưng hoạt động cơ sở cách ly của Vietnam Airlines

Cơ sở đăng ký cách ly của Vietnam Airlines phải tạm ngưng hoạt động sau khi phát hiện ba bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 trong thời gian cách ly.





Theo báo cáo của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, sau khi phát hiện tám trường hợp tiếp viên dương tính (trên tổng số 16 tiếp viên của chuyến bay Rumani), cơ quan này đã chỉ đạo chuyển tất cả tiếp viên hàng không đến khu cách ly tập trung ở Củ Chi. Cơ sở cách ly của hãng hàng không này bị ngừng hoạt động để tiến hành tiêu độc khử trùng.



Trước đó, tại khu cách ly của hãng hàng không này, BN1342 được xác định dương tính với nCoV mặc dù chuyến bay người này di chuyển không ghi nhận trường hợp dương tính.



Qua điều tra truy vết xác định nguồn lây và các tiếp xúc của BN1342, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhận định trong quá trình cách ly tập trung ở khu cách ly của Vietnam Airlines, ngày 17/11, trường hợp này có tiếp xúc một tiếp viên của chuyến bay khác từ Rumani về. Đây là chuyến bay có nhiều hành khách dương tính.



Sau đó, vào ngày 25/11, người tiếp viên của chuyến bay Rumani có xét nghiệm dương tính với nCov (BN1325) cùng với tám tiếp viên khác đi cùng chuyến bay.



Khả năng cao bệnh nhân bị lây nhiễm khi tiếp xúc trong quá trình cách ly do không tuân thủ quy định cách ly tập trung vì chuyến bay của BN1342 không có trường hợp nào khác dương tính.



Tối 30/11, Bộ Y tế công bố trường hợp lây nhiễm trong khu cách ly tại TP Hồ Chí Minh số 1327, nam, 32 tuổi, là giáo viên tiếng Anh tại quận 6 và Tân Bình. Người lây nhiễm do tiếp xúc ca dương tính (BN1342) là tiếp viên hàng không do ở cùng phòng trọ.



Qua điều tra, truy vết, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh bước đầu xác định có 146 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1347, có địa chỉ tại quận 6, 10, Tân Bình và Bình Tân. Tất cả đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra, đang chờ kết quả. Ngoài ra, 52 người khác ở Tân Bình là F2 và đều được cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm.



Từ giữa đợt bùng phát Covid-19 thứ 2 đến nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh tiến hành giám sát tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Cơ quan này đã lấy mẫu xét nghiệm 10.191 trường hợp, trong đó có 16 trường hợp dương tính.

