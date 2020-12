Vụ tai nạn giao thông trước ngôi nhà đang tổ chức lễ tang khiến 5 người thương vong vừa xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.





Ngày 22/12, Công an TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn.





Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người thương vong trước ngôi nhà đang có đám tang.





Theo đó, lúc 19h ngày 21/12, anh Trần Luận (SN 1997, trú tại khu vực 5, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) điều khiển xe mô tô mang BKS 74D1-134.47 lưu thông trên đường Thuận Châu hướng cầu Đại Lộc đến đường Lê Duẩn.



Khi đến trước ngôi nhà số 39 Thuận Châu, TP.Đông Hà, anh Luận tông vào rào chắn (rào chắn do người dân nhà số 39 Thuận Châu đặt trên đường báo hiệu khu vực đông người đang tổ chức tang lễ).



Sau đó, anh Luận tông tiếp vào bà Hồ Thị Huệ, bà Nguyễn Thị Niềm (cùng SN 1957), ông Hồ Văn Thông (SN 1975, cùng trú khu phố Vĩnh Phước, phường Đông Lương, TP.Đông Hà) và bà Phan Thị Loan (SN 1970), bà Vũ Thị Thêm (SN 1969, cùng trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đang đi bộ trên đường.



Vụ tai nạn khiến bà Hồ Thị Huệ tử vong tại chỗ.



Ông Hồ Văn Thông bị thương vùng chân phải. Bà Nguyễn Thị Niềm bị thương vùng đầu và mắt trái. Bà Phan Thị Loan bị thương nhẹ. Anh Trần Luận bị đa chấn thương vùng mặt. Xe mô tô hư hỏng.



Nhận thông tin, xe cứu thương đã đưa những người bị thương đến bệnh viện.



Công an TP.Đông Hà và Công an tỉnh Quảng Trị có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra vụ việc.



https://danviet.vn/tai-nan-giao-thong-truoc-ngoi-nha-dang-to-chuc-le-tang-khien-5-nguoi-thuong-vong-20201222001442004.htm

Theo NGỌC VŨ (Dân Việt)