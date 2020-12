Tá hỏa phát hiện 2 thi thể nằm trên võng giữa rừng sâu

Người thân khi vào rừng sâu tìm kiếm thì tá hỏa phát hiện 2 thi thể nằm trên võng từ nhiều ngày trước.

Thi thể nữ du khách bị lũ cuốn trôi kẹt dưới gầm cầu treo Long Lanh

Thi thể nữ giới móp đầu, mất cánh tay trôi trên sông Sài Gòn





Ngày 5-12, ông Nguyễn Văn Nhì - Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) - cho biết người nhà nạn nhân vừa trình báo về việc phát hiện thi thể 2 người đàn ông tử vong, khi đi rừng tại địa phương này.



Nạn nhân là ông Trương Văn Hậu (56 tuổi) và ông Võ Văn Sơn (54 tuổi, cùng ngụ tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch).



Theo anh Trần Văn Thùy (con rể ông Hậu) đến UBND xã Trường Sơn trình báo, khoảng 15 ngày trước, bố vợ anh cùng ông Sơn rời nhà ở xã Quảng Hợp vào khu vực đỉnh Khe Mạ, xã Trường Sơn, để đặt bẫy săn thú rừng. Hai ngày sau, ông Hậu có gọi về nhà rồi mất liên lạc từ đó.



Chiều hôm qua (4-12), anh Thùy cùng người thân vào khu vực đỉnh núi Khe Mạ (cách trung tâm xã Trường Sơn khoảng 3 giờ đi bộ) thì phát hiện thi thể 2 người nằm chết trên võng, còn nguyên áo quần.



Theo anh Thùy, khi tìm thấy thi thể hai nạn nhân, họ không phát hiện dấu vết khả nghi bên ngoài, nghi là tử vong do ngộ độc thức ăn và xác định đã chết khoảng 8-10 ngày về trước.



Tối 4-12, hai thi thể được đưa ra khỏi rừng để thực hiện khâm liệm. Đại diện hai gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, xin đưa về quê an táng.



“Sáng nay, người thân đã đưa thi thể 2 người đàn ông chết trong khu vực rừng Trường Sơn về quê an táng. Người nhà vào tận nơi tìm kiếm rồi về xã trình báo, viết tường trình cam kết xin đưa thi thể về quê sáng nay" - ông Nguyễn Văn Nhì, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, nói.





Trước đó, ngày 31-10, tại khu vực rừng Thác Voi (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh), lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cũng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là: ông Đàm Văn Tuyên (SN 1954) và ông Đàm Văn Vịnh (SN 1963, đều ngụ thôn Sơn Tùng, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch) bị vùi lấp do sạt lở đất, trong 1 chuyến đi rừng ở khu vực xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Hiện trường tìm thấy thi thể 2 người đàn ông xã Quảng Châu bị vùi lấp tại khu vực rừng Thác Voi



Theo HOÀNG PHÚC (NLĐO)