Quảng Ninh: 500kg lòng lợn sấy khô Trung Quốc bị phát hiện trên xe khách

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một xe ôtô khách vận chuyển 500kg lòng lợn sấy khô không giấy tờ được cho là nhập lậu từ Trung Quốc sang.



500 kg lòng sấy khô được cho là nhập lậu từ Trung Quốc trên chiếc xe khách bị Cảnh sát giao thông Quảng Ninh chặn bắt khi đang di chuyển từ Móng Cái về Hà Nội. Ảnh: Hải Hà



Theo đó, vào ngày 13.12, trong lúc đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 18A, đoạn qua địa phận xã Cẩm Hải, thành phố Cẩm Phả, Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe ôtô khách biển số 14B – 010.52 chạy tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) – Mỹ Đình (Hà Nội).



Sau khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện dưới khoang xe có 20 bao tải dứa, bên trong là các thùng bìa các tông có chứa 500 kg lòng lợn sấy khô không có giấy tờ chứng nhận cơ sở sản xuất, được nghi ngờ nhập lậu từ Trung Quốc sang.



Theo khai nhận của lái xe, số lòng lợn sấy khô do một chủ hàng tại Móng Cái gửi nhà xe vào nội địa.



Toàn bộ số lòng lợn được Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh bàn giao cho Cục Quản lý thị trường xử lý theo quy định.

Theo TRẦN NGỌC DUY (LĐO)